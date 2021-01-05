Ramazan Bayram mesajı! En güzel, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları! 2021 uzun, kısa, resimli Ramazan Bayramı mesajları!

Ramazan Bayramı, Hicret'in ikinci yılından sonra kutlanmaya başlandı. Bu bayramda yapılması gereken tüm törenler ve ibadetler Muhammed tarafından düzenlendi. İlk ramazan bayramıyla ilgili işlemler de onun tarafından yapıldı. Ramazan Bayram mesajı! En güzel, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları! 2021 uzun, kısa, resimli Ramazan Bayramı mesajları!

İslam alemi için önemli ay olan Ramazan ayı, ibadet ayıdır. Oruç tutma ayı olan Ramazan sonu Ramazan Bayramı olarak adlandırılır. Ramazan Bayram mesajı! En güzel, anlamlı Ramazan Bayramı mesajları! 2021 uzun, kısa, resimli Ramazan Bayramı mesajları!

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Bayramınız kutlu olsun.

İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet HZ. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Hayırlara vesile olmasını dilediğimiz zamanlardan birini daha yaşıyoruz. Bugün berhudar olma günüdür. Bizleri yaratan Allah'a binlerce kez şükürler olsun.

Mübarek Ramazan Bayramı sana ve ailene bol mutluluk bol huzur ve refah bir hayat getirsin, bu Ramazan bayramının güzelliğini ve bereketini evine getirsin kalbine iman nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Kalplerde sevgi olsun, gözlerimiz ışık dolsun. Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.