Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 hangi tarihlerde oruç tutulacak?
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Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 hangi tarihlerde oruç tutulacak?

16.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:09
Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 hangi tarihlerde oruç tutulacak?

3 ayların yaklaşmasının ardından Ramazan ayının ne zaman olacağı merak edildi. Peki mübarek Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı günleri hangi gün olacak? Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınacak mı?

En mübarek aylardan birisi olan Ramazan Ayı'nın başlangıç tarihi şimdiden araştırılıyor. Peki 2021 yılı için Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihler arasında oruç tutulacak, camilerde teravih olacak mı, Ramazan bayramı günleri kaç gün, ne zaman? Tüm bilgiler haberimizde.

2021 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 yılında Ramazan ayı 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacaktır. Yani Ramazan'ın 1. günü 13 Nisan Salı olacaktır. Bu gün oruç tutulmaya başlanacak olup Ramazan bitimine kadar oruç tutulacaktır.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı başlangıcı 13 Mayıs Perşembe, 2021 Ramazan Bayramı bitişi 15 Mayıs Cumartesi günüdür.

2021 Ramazan Ayı'nın başlangıcı: 13 Nisan Salı

2021 Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

2021 Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

2021 Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs Cuma

2021 Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 hangi tarihlerde oruç tutulacak?

2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2021 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı. 4 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ilerleyen tarihlerde kesinlik kazanacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan Ayı'nın önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan Ayı'nın ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım Ayı'dır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan Ayı'nın başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

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