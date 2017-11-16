Ralli ile Ölümlü Kazaya Karışan Araç Satılsın"

TBMM Trafik Komisyonu üyesi Hurşit Yıldırım, işlek caddelerde ralli yapan araçların 2 ay süreyle trafikten men edilmesi gerektiğini belirterek, ölümlü kazaya karışan araçların satılarak elde edilecek gelirin, trafik eğitimi için harcanabileceğini söyledi.



TBMM'de oluşturulan "Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerde Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi" alt komisyon üyeleri, Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde incelemelerde bulundu.



TBMM Trafik Komisyonu üyeleri ilk olarak Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Toplantıya, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Belma Satır, TBMM Trafik Araştırma Alt Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürvekili Mustafa İşlek katıldı.



Trafik Denetleme Şube Müdürvekili İşlek'in trafikle ilgili sunumuyla başlayan programda, komisyon üyeleri de trafik sorunları ve komisyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundular.



Komisyon üyeleri Bağdat Caddesi'nde inceleme yaptı



Program sonrası heyet Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi üzerinde incelemelerde bulunup esnafla görüştü.



Komisyonun kurulması için dilekçe veren AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım, basına yaptığı açıklamada, Bağdat Caddesi'nin son yıllarda ölümlü trafik kazalarıyla gündeme gelmesi nedeniyle, yaklaşık bir yıl önce TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak işlek caddelerdeki trafik ihlallerinin önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerle ilgili komisyon kurulmasını talep ettiğini ve bunun da kabul gördüğünü söyledi.



Bu komisyonla işlek caddelerdeki trafik sorunlarının araştırılması ve toplumda bu yönde bir bilinçlenme oluşturulmasını amaçladıklarını belirten Yıldırım, kamuoyunun da katkısıyla kaza ve ihlalleri en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Trafik yoğunluğunu, kazaları, ihlalleri etkileyen birçok faktör bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Komisyonumuz bu etkenleri derleyip toparlayarak bir altlık oluşturacak. Bu altlık, kamuoyu tarafından da kabul gördüğü takdirde kanunlaşacak." dedi.



"Ralli yapanların araçları 2 ay süreyle trafikten men edilmeli"



Sahil Yolu'nda ve Bağdat Caddesi'nde özellikle gece vakitleri ralli ve yanlama yapan araçlar bulunduğunu ve bunun büyük tehlike arz ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:



"Amacımız sürücülere ceza kesmek değil. Buradaki cezaların caydırıcı olmadığını gördük. Amacımız, sürücülerin kaza yapıp başka insanlara ve kendilerine zarar vermesini engellemek. Burada kasta yakın bir durum var. Kaza, taksirli yani birden bire olur. Ancak aşırı hız, ralli yaparak bir insanın ölümüne sebebiyet veren kişinin daha ağır ceza alması gerektiğini düşünüyoruz. İşlek caddelerde ralli yapan, aşırı hızlı giderek trafik ihlali yapanların araçlarının 2 ay süreyle trafikten men edilmesini istiyoruz. Aynı şekilde toplu ralli yaparak bir ölümlü kazaya sebebiyet verilmesi halinde de aracın müsadere edilerek satılması ve buradan elde edilecek gelirin de trafik eğitimi için harcanması gerektiğini dile getirdik. Bu düşüncemiz de kamuoyundan ilgi ve destek gördü."



"Maalesef trafik kazalarının ahlaki ve vicdani bir yükü yok"



Komisyon Başkanı Orhan Kırcalı ise komisyonun tüm Türkiye'de işlek caddelerdeki trafik kazalarının nedenleri ve bunların ne gibi önlemlerle bertaraf edileceğine yönelik bir araştırma gerçekleştireceğini ve hazırlayacakları raporu dilekçe komisyonuna vererek raporlaştırılacağını söyledi.



Tüm dünyada trafik kazalarındaki ölümlerin halk sağlığı problemi olarak değerlendirildiğini kaydeden Kırcalı, şunları kaydetti:



"Türkiye'de son 10 yıl içerisinde 1 milyon 518 bin yaralamalı ve ölümlü trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 52 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, 2,5 milyon insanımız da sakat kaldı. Kazaların ülkemize maliyeti ise 39 milyar TL. Kazaların yüzde 90'a yakını insan kaynaklı. İnsan kaynaklı kazaların da yüzde 89'u sürücü hatası ve bunun da yüzde 43,7'si aşırı hız. Bu kazaları en aza indirmek için öncelikle eğitim ve bilinçlendirme yapmamız lazım. Maalesef trafik kazalarının ahlaki ve vicdani bir yükü yok. Normal bir suçta insan pişmanlık ve suçluluk duygusu hisseder ama trafik kazasında bu olmuyor. Aksine yaptığı hızla ve trafik ihlalleri ile övünenler var. Trafik güvenliği kültürünü oluşturmamız gerekiyor. Yapılacak olan kontrollerin, her bir kural ihlalinin aynı zamanda trafik kazasına gidiş olduğunu bilerek buna göre muamele yapılması gerekir. Burada teknolojik gelişmeleri de kullanmalıyız. İnteraktif denetim sistemini uygulayabiliriz. Yani yolda trafik riski oluşturan unsurları 7/24 kontrol edilerek önce uyarı sonra yaptırım getirilebilir. Sayın Başbakanımızın da sık sık ifade ettiği gibi "Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır."



Motorsiklet Platformu'ndan destek



Heyetle bir araya gelen Türkiye Motorsiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Aksoy da motorsikletlilerin de yaşadıkları sorunların çözümü için kendilerinin de TBMM Trafik Komisyonu'nda yer alacaklarını dile getirdi.



Motorsikletlilerin trafikte fark edilmeleri, bariyer sorunu ile ilgili düzenleme ve kanunların çıkarılması için komisyonla görüşme yaptıklarını aktaran Aksoy, "Artık motorsikletlilerin karıştığı kazalarda, sürücülerin yaptığı hatalarla ilgili daha ağır yaptırımlar olmalı. Sürücülerin alkollü araç kullanma, hız limitlerine uymama gibi sorunların bu ağır yaptırımlarla önüne geçilerek birçok insanın hayatının kurtarılacağını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.