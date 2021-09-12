Raketini Kardeşlik İçin Salla Masa Tenisi Turnuvası - Haberler
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Raketini Kardeşlik İçin Salla Masa Tenisi Turnuvası

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Raketini Kardeşlik İçin Salla Masa Tenisi Turnuvası

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile birlikte "Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi" kapsamında Dünya Bankası, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı...

Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile birlikte "Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi" kapsamında Dünya Bankası, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı Kahramanmaraş Toplum Merkezi tarafından organize edilen "Raketini Kardeşlik İçin Salla Masa Tenisi Turnuvası'na" katıldı. "Sosyal Hayata Uyumun Desteklenmesi Projesi" kapsamında yapılan etkinlikte, 50 Türk ve 50 Suriye uyruklu misafir sporcumuz dostluk için yarıştı. Etkinliğe Valimiz Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, Suriye uyruklu misafir ve Türk sporcular ile yakınları ve vatandaşlarımız olsun katıldı. Turnuvanın açılış konuşmasını Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Kahramanmaraş İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yaptı. İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yakalanan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının hiç bir zaman bozulmaması gerektiğine vurgu yaptı. Vali Coşkun ise müsabakalara katılan sporcularla yakından ilgilenerek, sporun birleştirici ve bütünleştirici yönüne dikkat çekti. Vali Coşkun ayrıca, sporculara başarılar dileyerek, bu tür organizasyonlar sayesinde millet olarak ev sahibi pozisyonundaki toplumumuzla, ülkemizde misafir konumunda bulunan yabancıların sosyal uyum faaliyetlerinin verimliliğini temin etmek için çaba harcayan herkese şükranlarını sundu. Turnuva'nın açılış müsabakasını, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve İçişleri Komisyon Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç yaptı. Açılış programı şampiyon sporcuların masa tenisi gösterisi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.

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Haber: Raketini Kardeşlik İçin Salla Masa Tenisi Turnuvası - Haberler
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