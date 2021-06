Rakam nedir? Tüm rakamlar nelerdir? Kaç rakam var? Rakam kümesi! Rakamlar kaçtan başlar? En küçük rakam kaç? Rakam ve sayı aynı şey mi?

Matematikte rakam ve sayı arasında ne fark vardır merak ediliyor. 0 rakam olarak kabul ediliyor mu? Rakamlar kaçtan başlıyor ve kaça kadar gidiyor? Toplam kaç tane rakam vardır? Rakam nedir, ne demek? Rakam ve sayı aynı şey mi? Rakam ile sayı arasındaki farklar nelerdir? Rakamlar kaç tanedir? Tüm rakamlar kümesi ve yazılışları haberimizde.

Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her birine rakam adı verilir. Toplamda 10 tane rakam vardır. 0 da rakam olarak kabul edilmektedir. Peki tüm rakamlar nelerdir? Rakamlar kaç tanedir? Çift ve tek rakamlar hangileri? Rakam ve sayı aynı şey mi? 11 sayı mıdır rakam mıdır? 100 sayı mı rakam mı? Tüm detaylar yazımızda.

RAKAM NEDİR? TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen rakam kelimesi " Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri. " , "Bu işaretlerle yazılmış sayı" ve "Nicelik, miktar" anlamlarına gelmektedir.

Rakam, sayıların yazılı olarak gösterilmesini sağlayan sembollerinin her birisidir. Toplamda 10 tane rakam vardır.

Rakamlar kümesi : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

Rakamlar 0'dan başlar ve 9'a kadar devam eder. Ek olarak bu rakamların her birine sayı adı da verilir. Yani her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Örneğin 11 sayısı rakam değildir. 1 ve 1 rakamlarından oluşan bir sayıdır. Bu farkı iyi ayırt etmemiz gerekiyor.

TÜM RAKAMLAR NELERDİR?

Toplam 10 tane rakam vardır. Bunlar;

0 (Sıfır)

1 (Bir)

2 (İki)

3 (Üç)

4 (Dört)

5 (Beş)

6 (Altı)

7 (Yedi)

8 (Sekiz)

9 (Dokuz)

Bunların dışında 10 ve üzeri sayılar rakam olarak kabul edilmemektedir. 10 ve üstü sayılar rakamlardan oluşan sayılardır. Fakat 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 hem sayı hem de rakam olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında literatürde negatif sayılar rakam olarak geçmiyor.

Ek olarak şunu belirtelim normal hesaplamalardaki sayılar onluk tabandadır. Yani diyelim ki 144 sayısını ele alalım. Bu sayı 10 luk tabandadır. Fakat bunun dışında mesela ikilik taban da mevcuttur. İkilik taban 0 ve 1 'den oluşmaktadır.

Şimdi rakamlar hakkında bazı bilgiler paylaşalım.

EN KÜÇÜK RAKAM KAÇTIR?

En küçük rakam 0 'dır. Sonrasında 1 ve sonrasında 2 gelmektedir. Bu şekilde devam eder.

EN BÜYÜK RAKAM KAÇTIR?

En büyük rakam 9'dur. Sonrasında 8 ve sonrasında 7 dir.

Rakamların büyükten küçüğe doğru sıralanışı: 9>8>7>6>5>4>3>2>1>0

Rakamların küçükten büyüğe doğru sıralanışı : 0<1<2<3<4<5<6<7<8<9

NEGATİF SAYILAR RAKAM MIDIR?

Normalde -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ve -9 sayıları rakam gibi gözükse de rakam olarak kabul edilmemektedir. Rakam sayıları yukarıda yazdığımız gibi 0 ile 9 arasındaki sayılardır.

ÇİFT VE TEK SAYILAR, RAKAMLAR NELERDİR?

Çift rakamlar : 0, 2, 4, 6, 8

Tek rakamlar : 1, 3, 5, 7, 9

0 sayısı da rakam olarak kabul ediliyor ve çift bir rakamdır. Kısacası çift sayılar 0-2-4-6-8 olurken tek sayılar ise 1-3-5-7-9 sayılarıdır. Akılda kalıcı olması adına 2'ye bölünebilen tüm sayılar çift sayı olarak geçmektedir.

RAKAM VE SAYI AYNI ŞEY MİDİR?

Rakam ve sayılar aynı anlama gelmemektedir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 olurken sayılar ise tüm sayıları kapsamaktadır. Buna ek olarak doğal sayılar 0'dan başlar ve +sonsuza kadar devam eder. Rakamlar dediğimiz gibi toplamda 10 tanedir ve 0 da dahil 9'a kadar olan sayılar rakam olarak geçmektedir.

Her rakam bir sayıdır fakat her sayı bir rakam değildir. Örneğin 25 sayısı rakam değildir. Fakat 2 ve 5 rakamdır. 2 ve 5 rakamlarından oluşan sayı 25 olur.

KAÇ TANE SAYI VARDIR?

Sonsuz tane sayı vardır. Çünkü doğal sayılar 0'dan başlayarak +sonsuza kadar devam eder. Bu yüzden en büyük sayı nedir sorusunun cevabı tam olarak yoktur. Aslında en büyük sayı +sonsuzdur lakin belli bir sayı ile ifade edilmemektedir.

Buna ek olarak en küçük doğal sayı 0'dır. En küçük tam sayı ise -sonsuzdur. Tam sayılarla doğal sayılar da farklı şeylerdir. Tam sayılar negatif ve pozitif tüm sayıları kapsarken, doğal sayılar ise sadece pozitif sayıları kapsamaktadır.

RAKAMLARA ÖRNEKLER

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SAYILARA ÖRNEKLER

15

26

4

75

70

54

300

571

TAM SAYILARA ÖRNEKLER

-52

-10

-90

-1

-66

-54

DOĞAL SAYILARA ÖRNEKLER

12

15

90

257

SAYMA SAYILARI KAÇTAN BAŞLAR?

Sayma sayıları 0'dan değil 1'den başlamaktadır. Sayma sayıları 1, 2, 3, 4, 5... şeklinde devam eder. N+ olarak gösterilir.