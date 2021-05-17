Raif Dinçkök kimdir? Raif Dinçkök kaç yaşında? Raif Dinçkök biyografisi!

Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık 1999 tarihli kararı ile "Devletin Yüceltilmesine ve milli menfaatlerimize önemli ölçüde katkıda bulunması" nedeni ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edilmiştir. Raif Dinçkök kimdir? Raif Dinçkök kaç yaşında, nereli? Raif Dinçkök mesleği nedir? Raif Dinçkök hayatı ve biyografisi nedir?

Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık 1999 tarihli kararı ile "Devletin Yüceltilmesine ve milli menfaatlerimize önemli ölçüde katkıda bulunması" nedeni ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edilmiştir. Raif Dinçkök kimdir? Raif Dinçkök kaç yaşında, nereli? Raif Dinçkök mesleği nedir? Raif Dinçkök hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Raif Dinçkök, (d. 1912, Selanik - 25 Şubat 1994) Türk iş adamıdır.

Balkan Harbi sırasında, ailesi, günümüzde Yunanistan ile Kuzey Makedonya arasında kalan Doyran Gölü bölgesinden Türkiye'ye göç ederken, 1912 yılında Selanik'te doğmuştur. İstanbul'da Ticaret Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1934 yılında ticaret hayatına atılmıştı. 1934-1943 yılları arasında Ankara'da ticaret ve müteahhitlik faaliyetlerini sürdüren Raif Dinçkök, 1943 yılında İstanbul'a gelerek, Sultanhamam'da iplik ve kumaş ticaretine başlamıştır. İplik ve kumaş ticaretiyle uğraştığı yıllarda, fason dokuma imalatına da başlamıştır. İstanbul Sanayi Odası'nın kuruluş çalışmalarına katılırken, diğer yandan da Aksu İplik Dokuma Fabrikası'nın Bakırköy tesislerinin kuruluşunu 1 Ekim 1952 tarihinde gerçekleştirmiştir. Ariş, Dinarsu, Aksa, Ak-Al, Ak-Kim, Ak-Tops ve Akenerji tesislerinin kuruluşunu da gerçekleştirmiştir. Bakanlar Kurulu'nun 17 Aralık 1999 tarihli kararı ile "Devletin Yüceltilmesine ve milli menfaatlerimize önemli ölçüde katkıda bulunması" nedeni ile "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edilmiştir.