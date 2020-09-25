Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
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Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı

25.09.2020 14:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:31

Antalya'da kasık ağrısıyla hastane gelen 56 yaşındaki kadının rahminde kist olduğu tespit edildi. Acil ameliyata alınan kadının rahminden 8 santim çapında 1,5 kiloluk kist çıktı.

Antalya'da sağ tarafında aşırı ağrı nedeniyle hastaneye giden 56 yaşındaki kadının rahminden 1,5 kiloluk kist çıkartırılırken, sağ böbreğindeki taş da alındı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki özel bir hastaneye, şiddetli kasık ağrısı şikayeti ile gelen kadının muayenesinde, rahminde 18 santimlik kist olduğu ortaya çıktı. Hasta, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü tarafından acil ameliyata alındı. Ameliyat sonunda kadının rahminde bulunan, 18 santim çapında 1,5 kiloluk kist alındı. Kistin yanı sıra, kadının sağ böbreğindeki taş da alındı.

MUTLAKA ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Sağ tarafında aşırı ağrıyla hastaneye gelen hastada tahliller sonucunda kist olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Opr. Dr. Şerife Şeniz Süpürtülü, "Kist büyük olduğu için çevreye baskı yapıyordu. Yumurtalık kistleri hastaların yumurtalıklarından kaynaklı içi sıvı dolu keselerdir. En sık görüneni çatlamamış yumurta şeklinde olanlarıdır. Yumurtalık kistlerini menopoz çağındaki veya çocukluk çağındaki hastalarda mutlaka çıkartmamız gerekiyor. Özellikle büyük kistler, çevre dokularına, sinir baskıları yapabiliyor" dedi. Opr. Dr. Süpürtülü, 1,5 kilograma ulaşan kistin böbrekteki taşların geçişini de baskıladığını belirterek, "Bu nedenle taşlar da düşmüyormuş, böbrek taşlarını da temizledik" diye konuştu.

Adı açıklanmayan kadın, tedavi sonrası taburcu olacak.

Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı
Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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