Son dakika haberi! Rahatsızlıkları nedeniyle çalışamayan 3 çocuklu karı koca yardım bekliyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yaşayan ve 3 çocukları bulunan Ahmet- Pınar Uzun çifti, rahatsızlıkları nedeniyle çalışmadıkları için zor günler geçirdiklerini belirterek yardım bekliyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan ve üç çocukları bulunan Ahmet-Pınar Uzun, çifti, rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. MS hastası olan baba Ahmet Uzun, rahatsızlığı nedeniyle ağır işler yapamadığı ve sürekli kontrollere gitmesi gerektiği için hiçbir işte çalışamıyor. Anne Pınar Uzun ise keratokonus (normalde yuvarlak şekilli olan korneanın öne doğru koni şeklinde sivrileşmesiyle oluşan ilerleyici ve görmeyi bozan hastalık) hastalığı nedeniyle gün geçtikçe görme yetisini kaybediyor.

"Hastalığım biraz ağırlaştığı için çalışamıyorum"

Hastalığı nedeniyle çalışamadığını ve çok zor durumda olduklarını söyleyen baba Ahmet Uzun, "Ben MS hastasıyım ve yaklaşık 8 yıldan beri bu hastalığın tedavisini görüyorum. Son zamanlarda hastalığım biraz ağırlaştığı için vücudumun sol tarafında uyuşmalar oluyor. Bu nedenle ağır iş yapamıyorum. Ayrıca midemde de reflü var ve MS hastalığı da gözlerime vuruyor. Bu nedenle çalışamıyorum, çok mağdurum. Eşim ve 3 çocuğum var. Çocuklarımın ikisi okula gidiyor. Eşim de rahatsız" dedi.

"Çocuklarımı bir daha görememekten çok korkuyorum"

Rahatsızlığı nedeniyle gün geçtikçe görme yetisini kaybettiğini ve bu nedenle çocuklarını görememekten çok korktuğunu söyleyen anne Pınar Uzun ise, "Ben gözlerimden rahatsızım. Gözlerimde keratokonus (normalde yuvarlak şekilli olan korneanın öne doğru koni şeklinde sivrileşmesiyle oluşan ilerleyici ve görmeyi bozan hastalık) hastalığı var. Gözlerim gün geçtikçe görme yetisini kaybediyor. Gözlerimin tedavisi için bizden 60 bin liraya yakın para istediler. Bizim bu parayı karşılayacak durumumuz yok, o yüzden tedavi olamıyorum. Benim 3 tane çocuğum var ve gözlerimi kaybetmekten çok korkuyorum. Çocuklarımı bir daha görememekten çok korkuyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP