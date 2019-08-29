Rahatsızlanan uzman onbaşı hayatını kaybetti
Ziyaret için geldiği ailesinin yanında rahatsızlanarak, Gaziantep'te bir hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Sinan Süt hayatını kaybetti.
Ziyaret için geldiği ailesinin yanında rahatsızlanarak, Gaziantep'te bir hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Sinan Süt hayatını kaybetti.
Şırnak Şenoba üst bölgesinde görevli Piyade Uzman Onbaşı Sinan Süt (22), rahatsızlığı nedeniyle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sevk edildiği hastaneye gitmek üzere Şırnak'tan ayrılan Süt, önce memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba köyüne uğradı.
Önceki gece rahatsızlanan ve Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Süt, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Dün gece yineden rahatsızlanan Süt, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edilen Süt, hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Süt'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasilhanesindeki işlemlerinin ardından askerlerin omzunda memleketine gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.
Süt'ün Şekeroba köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Süt'ün eşi İlkay Süt, cenaze işlemleri sırasında, "Onu sana emanet ettim Allah'ım.", "Allah'ım kimseyi sevdiğinden ayırma" diyerek gözyaşı döktü.
Sinan Süt'ün annesi Münevver ve babası Kazım Süt de gözyaşı döktü.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Süt'ün bir yıl önce Piyade Uzman Onbaşı görevine geldiği ve 3 ay önce evlendiği kaydedildi.