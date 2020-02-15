: Şarkıcı Sıla Gençoğlu, rahatsızlandığı için Ankara konserini iptal etti

15.02.2020 08:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 08:56

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz ay aşk yaşadığı şef Hazer Amani ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde 2 aylık hamile olduğu iddia edilen Sıla, rahatsızlandığı için Ankara'da vereceği konseri iptal etti.

"DİPÇİK GİBİYKEN BİR ANDA YIĞILDIM"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak sahneye çıkamayacağını söyleyen Sıla, "Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledik, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" dedi.

Rahatsızlandığı için konserini iptal eden şarkıcının yeni konser tarihi ise Pazartesi günü açıklanacak.

HAZER HAMİLELİK İDDİALARINI YALANLADI

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan ünlü şef Hazer Amani, Ocak ayının ikinci haftasında evlendiği Sıla hakkında çıkan hamilelik haberlerini yalanlamıştı.

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