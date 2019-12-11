Rahatsız edici 6 bin göçmen Bağcılar'dan gönderildi

11.12.2019 09:47 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:47

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen Huzur Toplantısı'nda konuşan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, 12 Temmuz'dan bu yana kayıt dışı olan ve rahatsız edici davranışlarda bulunan çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Pakistanlı yaklaşık 6 bin kişinin sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini söyledi.

Bağcılar 2019 Yılı Huzur Toplantısı, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe çok sayıda kamu kurumu ve sivil toplum kurulu temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bağcılar, nüfus bakımından İstanbul'un en büyük üçüncü ilçesi konumunda. Bu kadar kalabalık nüfusun ikame etmesi, sosyal yönden ihtiyacının karşılanması çok ciddi bir organizasyon gerektiriyor. Yerel yönetimin maddi ve manevi desteğiyle birlikte sizin huzurunuz için el birliğiyle çalışıyoruz. Çevremize baktığımızda suçlu ve suç oranının azaldığını görüyoruz" dedi.

ÇEVRENİZDE KAYDI OLMAYAN SURİYELİLERİ GÖREVLİLERE BİLDİRİNİZ

Kaçak göçmenlere yönelik yapılan çalışmalara değinen Eldivan, şunları söyledi: "Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize gelen muhacir Müslüman kardeşlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Ancak kaydı olmayan kaçak göçmenlere karşı çalışmalarımız da devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın da talimatıyla birlikte 12 Temmuz'dan bu yana yaptığımız çalışmalarda kayıt dışı olan, rahatsız edici davranışlarda bulunan aralarında Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların da bulunduğu 5 bin 949 kişi sınır dışı edilmek üzere Tuzla'daki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ettik. Adres tespitlerini de yapıyoruz. Çevrenizde kaydı olmayan Suriyelileri de görevlilere bildiriniz."

HALKIN BİREYSEL MUTLULUĞUNU YAKALAMAK HEDEFİMİZ OLMALI

Göreve geldiği günden beri emniyete yaptıkları desteğin devam ettiğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Her geçen gün daha iyi noktaya geliyoruz. Eğer Bağcılar'dan güzel bir ilçe olarak bahsedilmesini istiyorsak öncelikli olarak halkın bireysel mutluluğunu yakalamak hedefimiz olmalı. İlçenin huzuru sadece polisin elinde olmamalı. Polis ve vatandaşın birebir diyalog ve karşılıklı istişare şansının olmadığı bir yönetimde başarı elde edemezsiniz. Şimdi Allaha şükür Bağcılarda yaşayan herkes bizlerin mesai arkadaşı oldu. İlçe yöneticilerine ulaşılabilirlik sayesinde işlerimizi artık daha kolay yapıyoruz" diye konuştu.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ ise muhtarlardan bir ricada bulunduğunu belirterek şunları söyledi: "Mahallelerinizde duyduğunuz, gördüğünüz ne tür bir olumsuzluk olursa olsun bizimle paylaşın. Biz anında müdahale edelim."

Yöneticilerin konuşmaların ardından ilçe sakinleri huzurlu bir Bağcılar için hem görüş ve önerilerde bulundu hem de yaşadıkları sorunları dile getirdi. Programın sonunda davetlilere hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: Bültenler