Ragnarok'un başrolü Herman Tommeraas'tan Türklere özel dans!

Nasılsın?Çok iyiyim. Norveç'te güneşli enerjisi yüksek bir gün. Burada sizinle olmak çok iyi.Seninle programımız basında ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Nasılsın?

Çok iyiyim. Norveç'te güneşli enerjisi yüksek bir gün. Burada sizinle olmak çok iyi.

Seninle programımız basında ve sosyal medyada çok konuşuldu. Teşekkür ederim tekrardan. Buralarda artık daha çok tanınıyorsun. Sen nasıl geri dönüşler aldın?

Röportajı yaptığımız sırada birinci sezon yavaş yavaş geniş kitlelere ulaşıyordu. Bu benim Türkiye'deki takipçilerim için de geçerli. O yüzden geri dönüşler oldukça iyiydi. Türkler ile konuşmak çok kolay. Çok iyiler ve size sürekli ulaşıyorlar. Benim açımdan çok keyifli bir süreçti. Üzüldüğüm tek bir şey var o da hala Türkiye'ye gidememiş olmak. Onun dışında her şey mükemmel.

Ragnarok'ta ikinci sezon için heyecanın ne durumda?

Kurallar çok sıkı ama en azından elimden geleni yapacağım. 2'nci sezonun bazı kısımlarını gördüm ve oldukça iyi gözüküyor. Bu beni bir hayli mutlu etti. İkinci sezonun en iyi tarafı ilk sezonun aksine karakterlerin evrimine şahit olmaya başlıyoruz. Her karekterin limitlerini ne kadar zorlayabileceğini görüyoruz.

Birinci sezona göre izleyiciler çok şaşıracak mı?

Bence izleyiciler oldukça şaşıracak.

Oyunculukta hayal ettiğin zirve nokta nedir?

Her zaman büyük bütçeli film veya dizilerde yer almak istedim. Ama şimdi görüyorum ki aktörlük yapmaya devam ettiğim sürece bunu Norveç'te, İsveç'te, Türkiye'de ya da ABD'de yapmanın benim için bir farkı yok. Eğlendiğim iş olan aktörlüğü yaptığım sürece mutlu olacağım.

Dram oynamak mı komedi oynamak mı sence?

Ben komedinin daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimi komik bir adam olarak görmüyorum. Bu yüzden komik olması beklenen bir iş yapmak bana daha zor geliyor. Kendimi dram oynarken daha rahat hissediyorum. Bu yüzden seçme şansım olsa dramı tercih ederim.

Sınırın var mı Herman, her sahneyi oynar mısın?

Oyunculukta bir sınırım var mı? Bu gerçekten güzel bir soru. İşin içinde profesyonellik olduğu sürece çoğu şeyi yaparım. Mesela ben sahneleri dublörsüz oynamaktan yanayım. Tıpkı Tom Cruise gibi. Ama dublörlerin bu sektörde var olmasının iyi bir nedeni var. Bu yüzden eğer ki bir gün bir dublör bana 'bu sahne tehlikeli benim yapmam gerek' derse ona olur yanıtını vereceğim. Çünkü kendime zarar vermek istemem. Ama onun dışında her şeyi yapmaya açığım.

Çekimlerin perde arkasını merak ediyorum. Her oyuncunun bir karavanı var mı? Set ortamı nasıl? Kamera arkasında neler oluyor? Neler tecrübe ediyorsun? Detaylıca paylaşabilir misin?

Dünyanın diğer noktalarında nasıldır bilmiyorum ama Norveç'te çok büyük yapımlar olmuyor. Herkesin karavanı yok ama herkesin dinlenebileceği, kendisi ile baş başa kalabileceği küçük de olsa bir odası var. Bu İskandinavya standartlarına göre oldukça büyük bir yapım olsa da hala küçük bir prodüksiyon. Ama şunu söyleyebilirim herkes çok profesyonel. Her zaman yiyecek içecek bulabiliyorsunuz. Herkes işini çok iyi yapıyor. Sette olmak çok iyi bir duygu.

Bir Türk dizisinde oynamak ister misin? Bu hangi türde ve hangi oyuncularla olsun isterdin?

Evet kesinlikle bir Türk yapımında rol almak isterim. İtiraf etmeliyim ülkemde pek fazla Türk yapımı dizi veya film yok. Ama yine de bir Türk yapımında rol almayı isterim. Beraber rol alacağım kişiyi seçme şansım olsaydı bu kişi Berk Keklik olurdu. O harika bir insan. Aynı zamanda çok komik ve karizmatik. Onunla beraber çalışmayı çok isterim.

Sosyal medya ve aktör ilişkisini yorumlayabilir misin?

Bence bu konuda film endüstrisinin farklı görüşleri var. Bazıları aktörlerin sosyal medyada yer almasının kötü bir şey olduğunu söylüyor. Ama ben farklı düşünüyorum. Bence önemli olan bu ikisini birbirinden ayırabilmek. ya da neyi ne zaman kullanacağını bilmek. Çünkü sosyal medya yaptığınız işi geniş kitlelere ulaştırmak için harika bir araç. Bu yüzden bence sosyal medyanın sizi tüketmesine izin vermiyorsanız eğlence ve iyi tarafları için kullanıyorsanız sosyal medya bir aktör için hayli iyi bir şey olabilir.

Aşk var mı hayatında? Aşkın tarifi nedir sence?

İşin aslı hala yalnızım. Yani çok fazla bir değişiklik yok. Bu aralar çok yoğun çalışıyorum. Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde insanlar ile tanışacak fırsata da sahip değilim. Bu yüzden ailem ve arkadaşlarım gibi sevdiğim insanlar ile vakit geçirmek ve işim bu aralar benim önceliğim. Gelecek ne getirir bilemem. Şimdilik karantinanın sona ermesini bekliyorum. sona erdiği zaman yeni insanlar ile tanışabilirim.

Aşk sorusunu sorunca duygulanıyorsun gibi geliyor.

Sesim duygusal çıktı çünkü boğazımda bir şeyler var. Uzun bir süredir bir ilişkim olmadı. En azında bana uzun bir süre gibi geliyor. Ama bu durum yüzünden strese girmiyorum. İnsanın kendisine zaman ayırması da önemli bir şey. Özel bir kişi mutlaka hayatınızın bir döneminde karşınıza çıkacaktır.

Kaynak: Hürriyet