Ragaip Kandilinin önemi ve fazileti! Regaip ne anlama gelir? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili mesajları!
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Ragaip Kandilinin önemi ve fazileti! Regaip ne anlama gelir? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili mesajları!

18.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:33
Ragaip Kandilinin önemi ve fazileti! Regaip ne anlama gelir? Regaip Kandili ibadetleri neler? Regaip Kandili mesajları!

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REGAİP NE ANLAMA GELİR?

Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. Regaip Kandili doğrudan Kur'an-ı Kerim kaynaklı olmasa da dinî kültürde zamanla büyük kutlamalarla kutlanmaya başlanmış ve kendisine burada önemli bir yer edinmiştir. Klasik dinî kültürün yanı sıra tasavvuf geleneği ve kültüründe de bu kandil diğer kandiller gibi önemli bir yere sahiptir ve büyük kutlamalarla kutlanır.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI!

-Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!

-Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle... Hayırlı Kandiller.

-Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

-Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

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