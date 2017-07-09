Rafet El Roman'dan Şaşırtan İtiraf: Cinsellik Yoksa İlişkide Durmam

Türk Pop Müziği'nin romantik seslerinden Rafet El Roman, Posta gazetesinden Canan Danyıldız'a verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Tuğba Altıntop ile evliliğinden Şevval ve Su adında iki kızı; Yeşim Eryıldırım ile evliliğinden Edvan adında bir oğlu olan ünlü şarkıcı, "Bir kadını sonsuza kadar sevemem. Cinsellik yoksa o ilişkide durmam. Fantezilerim geniştir" şeklinde konuştu.

İşte o röportajdan bir kesit;

- Tekrar evlenir misiniz?

Evlenmem demiyorum; evlenirim ama çocuk sahibi olmam. Mantık evliliği yaparım. Mutlaka evlilik sözleşmesi de yaparım. Herkese de tavsiye ederim. Çünkü Tuğba ile boşanmam üç yıl sürdü! Arada sözleşme yoktu, daha masalsı bir evlilik anlayışım vardı. Ama son evliliğim altı ayda bitti gitti.

- Evleneceğiniz kadın için çocuklarınızın ve annelerinin fikirlerini alır mısınız?

Çocuklarıma mutlaka sorarım, "Hayır" derlerse yapmam. Son evliliğimde bunu zorladım ve sonucu gördüm. Annelerine sormam ama gerekirse tanışabilirler. Onların fikirleri önemli.

- Tuğba Hanım, Yeşim Hanım ve çocuklarla hep birlikte tatile çıktığınız doğru mu?

Hayır. Ama diyelim ki planladık... Bu çok doğal ve saygın bir şey. Yeşim ve Tuğba tanışıyorlar tabii. Ama bir araya gelince, haremim varmış gibi göstermek istediler.

"BİR KADINI SONSUZA KADAR SEVEMEM"

- "Yeni başlangıçları seviyorum" diyorsunuz hangi kadın size güvenir ki?

Hiçbir kadını sonsuza kadar sevemem! Daha güzelini görünce, yön değiştiririm. Sadece fiziki güzellikten söz etmiyorum. Mesela aşırı kıskançlık beni bitme noktasına getirir.

- Pahalı hediyeler alır mısınız?

Özel günlerde. Ama araba, ev gibi pahalı şeyler almam. Cimri değil, tutumluyum.

- Hep genç kadınları mı tercih ediyorsunuz? Hayatınızda şu an aşk var mı?

Valla ben yaşıtım ya da yaşça benden büyük bir kadına aşık olmayı istiyorum. Keşke olsam ama daha olmadı. Şu an yeni bir aşk yok. Her şeyi sınırsız yaşamak istedim, yaşadım.

"BENİM İÇİN CİNSELLİK HER ŞEY"

- 50 yaş üstü kadınlardan size mesaj yağacak!

Valla keşke olsa. Hepsine kapım açık.

- Ya cinsellik? Bu yaşta da ilk yıllardaki gibi önemli mi?

Benim için cinsellik her şey! Tamam duygusal bir adamım ama ten uyuşmazsa, cinsellik olmazsa o ilişkide hiç durmam! Beni tatmin etmiyorsa öyle bir ilişki istemem.

- Nerede o duygusal Rafet El Roman?

Çok romantiğim, çok duygusalım. Günün her anını o kadınla yaşamayı severim. Ama cinselliği uymuyorsa her şey biter.

- Fantezileriniz geniş midir? Tek eşli misinizdir?

İnanılmaz geniştir! Evet tek eşliyim. Birini sevdim mi gözüm kimseyi görmez. Ama sevmediysem, yüz kişiye bakarım.