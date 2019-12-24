: "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası yapıldı

24.12.2019 22:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:01

Türk yapımı çizgi film serisi "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin galası Şanlıurfa'da yapıldı.

Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, kentteki Piazza AVM'de gerçekleştirilen galada, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Güzel ve anlamlı bir filmi bir buçuk yılda 80 kişinin emeğiyle yaptıklarını belirten Fidan, filmin ana temasının ise insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Göbeklitepe olduğunu dile getirdi.

Filmin İngilizce ve Almanca dublajları ile tüm dünyaya izlettirilmesinin de planlandığını vurgulayan Fidan, "Karekterlerimiz İstanbul'dan Şanlıurfa'ya geliyor. Şanlıurfa ve Göbeklitepe'yi çok güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Yoğun bir şekilde Göbeklitepe tarihinin yanı sıra kentin kendine has olan sıra gecelerini ve yemeklerini de tanıtıyoruz. Karakterlerimizin Göbeklitepe'yi ince detayına kadar keşfine yer veriyoruz. Gerçekten çocukların soluk soluğa izleyeceği bir macera filmidir." diye konuştu.

Fidan, çocukların heyecanla filmi beklediğini anlatarak, herkesin merakına değecek bir film yaptıklarını ifade etti.

"2020'de Göbeklitepe yılı olarak devam edecek "

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de filmin kente çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göbeklitepe'nin tarihin başlangıç noktası olarak kabul edildiğini hatırlatan Beyazgül, filmin yapım ve yönetiminde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu film iki açıdan çok önemlidir. Birincisi çocuklarımızın hayal gücünü kuvvetlendirecek, ikincisi ise çocuklarımızın hafızasından çıkmayacaktır. Elbette çocuklarımız kendi tarihlerini kafalarında şekillendirmiş olacak. 2019 Göbeklitepe yılıydı ancak bu filmle birlikte 2020'de Göbeklitepe yılı olarak devam edecektir." dedi.

Filmin galasına kentteki farklı okullarda okuyan bazı öğrencilerde davet edildi.

Filmin maskot karakterleri, salondaki minik izleyicilerini selamlayıp, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vizyona 27 Aralık Cuma günü girecek olan animasyon ve macera türü çizgi film ile "Rafadan Tayfa" ekibinin bir kısmı 12 bin yıl öncesine giderek, Göbeklitepe'nin nasıl inşa edildiğini, nasıl oluştuğunu ve bugüne nasıl geldiği anlatılıyor.

Kaynak: AA

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