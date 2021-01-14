Radyo Spor frekansı kaç? Radyo Spor illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Spor radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Spor frekans numarası kaçtır? Radyo Spor şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Spor frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Spor şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Spor frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Spor frekans numaraları!

RADYO SPOR İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Spor fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 107.2

Ankara : 97.7

İzmir : 91.5

Bursa : 94.0

Sakarya : 97.2

Kocaeli :107.2

Antalya : 88.0

Denizli : 104.2

Mersin : 89.0

Gaziantep : 93.3

Eskişehir : 96.4

Adana : 97.2

Trabzon : 97.4

Konya : 97.7

Kayseri : 87.9

Radyo Spor radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Spor radyosunu açabilirsiniz.