Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor
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Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor

Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi radyosu olan Radyo Esenler, Esenler sokaklarında insanlarla buluştu.

Esenler Belediyesi radyosu olan Radyo Esenler, Esenler sokaklarında insanlarla buluştu. Nostaljik karavan ile meydan ve caddeleri gezen radyo programcıları, vatandaşın istek parçalarını çalıyor, isteyen vatandaşlara da sokak ortasında karaoke yapma imkanı sunuyor.  

Radyo Esenler, dün Esenler Dörtyol Meydanı'nda, nostaljik karavanıyla vatandaşlarla buluştu. Meydanda bulunan vatandaşların bazıları istek parçada bulunurken bazısı ise karaoke yaptı. Gerçekleştirilen etkinliğin ise bir ay boyunca devam edeceği belirtildi. Meydanda bulunan Bayram Uçar, "Burada pandemiden önce her zaman etkinlik oluyordu. Bu yüzden Esenler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Şimdi de burada insanlar istediği parçayı çaldırabiliyor, ya da çıkıp şarkı söyleyebiliyor. Bence bu insanlar için güzel bir fırsat. Ben de biraz sonra Malatyalı olduğum için bir Malatya parçası çalmalarını isteyeceğim" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL VE SICAK BİR ORTAM OLUŞTU"

Etkinlikte Hakan Altun'un 'Telefonun Başında' parçasıyla karaoke yapan Yılmaz Maşal ise "Çok değişik deneyimdi. Herkese de böyle şeyler sunulmuyor. Karavan ile burada güzel sıcak bir ortam oluştu. Bizim insanımız da biraz çekingen. Onlara da böyle etkinliklerin düzenlenmesi çekingenliklerini atmaları konusunda iyi gelecektir" dedi.

"EŞİMLE ANILARIMIZ VARDI"

Eşi ve çocuklarına 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını armağan eden Gülden Demircan da etkinliği çok beğendiğini söyledi. Can Sarı, Giresun Karşılaması'nı tüm Karadenizlilere hediye etti ve insanların kafasını dağıtabilmesi için güzel bir etkinlik olmuş dedi.

Meydandan eşiyle geçerken bu etkinliği gördüklerini söyleyen Nur Baran Eraslan da "Ben 'Mor Yazma' parçasını çalmalarını istedim. Çünkü eşim ile bu şarkıyla çok anımız var. İnsanların istediği şeylerin çalınması ve kafalarına göre parça çalmamaları müthiş olmuş" ifadelerini kullandı.


Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor
Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor
Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor
Radyo Esenler, nostaljik karavanı ile sokaklarda vatandaşla buluşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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