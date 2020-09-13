Radyo Başakşehir kapılarını genç radyoculara açtı
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Radyo Başakşehir kapılarını genç radyoculara açtı

Yayına başladığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Radyo Başakşehir'de, bir ilk daha hayata geçirildi.

Radyo Başakşehir kapılarını genç radyoculara açtı
13.09.2020 17:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:20

Yayına başladığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören Radyo Başakşehir'de, bir ilk daha hayata geçirildi.  Eğitimlerin usta radyocular tarafından verildiği Radyo Akademi'de, mülakatla belirlenen 25 kursiyerin eğitimi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak başladı.

13 Şubat 2020'de yayın hayatına "mutluluğun sesi" sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye genelinde de ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştı. Başakşehir Belediyesi bu yoğun ilgi üzerine Radyo Akademi'yi hayata geçirdi. Kariyerinde radyocu olma hayalleri kuran gençlere eğitim vermek için hazırlıklar yapıldı. Başakşehir Belediyesi, Radyo Akademi için Türkiye'nin en iyi radyo programcılarını bir araya getirdi.

USTA RADYOCULAR RADYO AKADEMİ'DE

Türkiye'nin en önemli radyo programcıları, Başakşehir Belediyesi Radyo Akademi'de radyocu olmak isteyen gençlerle buluştu. Akademi'nin ilk gününde Radyo D radyo programcısı Polat Labar "radyo tarihi ve podcast", Best FM radyo programcısı Cem Arslan "radyo program yapımcılığı", Erkam Radyo Genel Yayın Yönetmeni Selahaddin Kocaaslan "radyoda haber teknikleri", Süper FM radyo programcısı Doğancan Özadlı "prodüksiyon teknikleri ve DJ'lik", Radyo D radyo programcısı Hilal Özgani "diksiyon" ve Alem FM Kurumsal İletişim Sorumlusu İsmail Güllü ise "kurumsal iletişim ve reklam" konulu derslerini anlattı. Radyo Akademi'ye katılanlar, Türkiye'nin en ünlü radyocularını yüz yüze dinleme fırsatı buldukları için heyecanlıydı.

RADYO AKADEMİ'DE TMM HASSASİYETİ

Radyo Akademi, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen önlemleriyle başladı. Akademiye seçilen 25 kişi, 13 ve 12 kişi olarak iki ayrı salonda derslere girdi. Radyocular her bir gruba ayrı olarak ders anlattı. Kursiyerler, akademi derslerine HES koduyla katıldı. Başakşehir Living Lab'e maskeyle giriş yapan kursiyerler, hijyen kurallarına ve sınıflarda da sosyal mesafe kuralına uymasına büyük önem gösterildi.


Kaynak: DHA

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