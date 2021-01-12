Radyo 7 frekansı kaç? Radyo 7 illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo 7 radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo 7 frekans numarası kaçtır? Radyo 7 şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo 7 frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo 7 şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo 7 frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo 7 frekans numaraları!

RADYO 7 İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo 7 fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : Merkez : 106.3

Adana : Ceyhan : 107.7

Aksaray : Merkez : 97.2

Amasya : Merkez : 106.5

Ankara : Merkez : 89.8

Antalya : Merkez : 101.2

Antalya : Alanya : 89.9

Balıkesir : Merkez : 97.2

Balıkesir : Bandırma : 106.2

Bolu : Merkez : 89.2

Bolu : Gerede : 102.7

Burdur : Merkez : 88.0

Bursa : Merkez : 104,6

Bursa : Mustafa Kemal Paşa : 96.8

Çorum : Merkez : 91.3

Denizli : Merkez : 107.7

Diyarbakır : Merkez : 98.0

Elazığ : Merkez : 92.4

Erzurum : Merkez : 91.5

Eskişehir : Merkez : 106.3

Gaziantep : Merkez : 107.0

Hatay : Merkez : 106.7

Hatay : İskenderun : 94.6

İçel (Mersin) : Merkez : 103.0

İstanbul : Merkez : 104.6

İzmir : Merkez : 101.3

İzmir : Çeşme : 98.6

Kahramanmaraş : Merkez : 98.2

Kars : Merkez : 104.6

Kayseri : Merkez : 100.2

Kırklareli : Merkez : 89.8

Kocaeli : Merkez : 104.6

Konya : Merkez : 92.1

Konya : Akşehir : 104.5

Konya : Ereğli : 107.0

Kütahya : Merkez : 107.0

Malatya : Merkez : 104.6

Manisa : Merkez : 101.3

Mardin : Merkez : 104.0

Muğla : Merkez : 104.6

Muğla : Bodrum : 96.8

Muğla : Fethiye : 98.9

Muğla : Marmaris : 97.3

Osmaniye : Merkez : 99.9

Sakarya : Merkez : 104.6

Samsun : Merkez : 94.0

Samsun : Bafra : 101.0

Sivas : Merkez : 91.0

Şanlıurfa : Merkez : 92.0

Tekirdağ : Merkez : 104.6

Trabzon : Merkez : 93.0

Van : Merkez : 104.6

Yozgat : Merkez : 102.0

Zonguldak : Merkez : 104.6

Radyo 7 radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo 7 radyosunu açabilirsiniz.