Radyo 45'lik frekansı kaç? Radyo 45'lik illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo 45'lik radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo 45'lik frekans numarası kaçtır? Radyo 45'lik şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo 45'lik frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo 45'lik şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo 45'lik frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo 45'lik frekans numaraları!

RADYO 45'LİK FM NEDİR?

Radyo 45'Lik daha çok yetmişli, seksenli ve doksanlı yılların şarkılarını yayınlayan İstanbul merkezli bir radyo kanalıdır. Gitassi Medya bünyesinde 2015 yılında "Türkiye'nin Nostalji Radyosu" sloganıyla yayın hayatına başlamıştır. Kasım 2019'da RadyoSlowTime'nın Frekanslarından yayına başlayarak ulusal olmuştur.

RADYO 45'LİK İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo 45'lik fm radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul : 91.2

İzmir : 107.0

Radyo 45'lik radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yapıp aratma yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo 45'lik radyosunu açabilirsiniz.