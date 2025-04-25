Radye jeneral temel olarak da adlandırılan radye temel sistemi, üzerinde bulunan yükün eşit olarak dağılıp toprağa aktarılması şeklinde tanımlanabilmektedir. Peki, radye temel nedir? Radye temel depreme dayanıklı mı?

RADYE TEMEL SİSTEMİ NEDİR?

Radye temel, gerçek adıyla radye jeneral temel, yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlar. Radye temelin depreme karşı büyük bir avantaj sağladığı bilinmektedir. Radye temel deprem anında yapıyla birlikte hareket eder ve yapıda hasar oluşmasını büyük ölçüde engeller.

RADYE TEMEL KAÇ CM OLUR?

Radye temel kalınlığı yönetmeliklerde belirlenmiştir. Kirişli olarak projelendirilen radye temellerde radye döşeme kalınlığı 20 cm den az olamaz.(Bina cinsi türü ağırlığı vb. durumlara göre değişir.) Kirişsiz olarak imal edilecek radye döşemelerde minimum radye kalınlığı 30 cm olmalıdır.

HANGİ DURUMLARDA RADYE TEMEL KULLANILIR?

Radye jeneral temel işlemi bilinenin aksine birden fazla durumda kullanılabilmektedir. Bu durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

•Binanın yapıldığı zeminin yeterli bir taşıma gücü olmaması durumunda,

•Binanın kaldırabileceği yükten fazlasının olması durumunda,

•Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki zeminlerde,

•Yer altı sularının fazla olduğu zeminlerde.

Kısaca özetlemek gerekirse radye temeller sağlam zemin üzerinde bina güçlendirme işlemi için tercih edilen temel yöntemlerinden bir tanesidir.

Radye temel nedir?

RADYE TEMEL DEPREME DAYANIKLI MIDIR?

Deprem bölgesine sahip olan ülkemizde özellikle 1999 yılında yaşanan depremden sonra bu radye temellerin kullanımı daha da artmıştır. Bunun en büyük sebebi özellikle bu durumun farklı mesnet çökmelerini engellemesi ve farklı oturmalar açısından önem teşkil etmektedir.

Depremlerin çok sık yaşandığı ve yaşanacağının bilindiği ülkemizde yapı ve zemin arasındaki ilişkinin önemi daha da ön plana çıkmıştır. Bundan dolayı bu temellerin kullanımı da sürekli olarak artmaktadır. Ancak bahse konu temel çeşidi sadece deprem bölgelerinde değil alan problemi kaynaklı çok katlı yapıların yapılmak zorunda kaldığı bölgelerde de temel güçlendirme işlemlerinde kurtarıcı olabilmektedir.

RADYE TEMELİN AVANTAJLARI

• Geniş Yük Dağılımı: Yükün geniş bir alana yayılması, zemine daha az baskı uygulanmasını sağlar.

• Diferansiyel Oturmaların Azalması: Farklı zemin oturmaları minimuma indirilir.

• Stabilite: Büyük ve ağır yapıların stabilitesini artırır.

Radye temel nedir?

RADYE TEMEL NASIL UYGULANIR?

Radye temeline kazı işlemi ile başlanır.

Daha sonra 10-15 cm kalınlığında grobeton dökülür.

Grobeton üzerine temel kalıbı çakılır veya radye temel yüksekliğine göre tuğla duvar örülür.

Yer altı sularının donatılara ulaşmasını engellemek için grobeton üzerine izolasyon yapılır. İzolasyonda genellikle su yalıtım membranı denilen malzeme kullanılır.

Daha sonra radye temel donatı imalatı yapılırken izolasyona zarar vermesini engellemek için 5-6 cm kalınlığında koruyucu beton dökülür.

Beton prizini aldıktan sonra projesinde belirtilen miktarda ve çapta temel donatısının imalatı gerçekleştirilir.

İnşaat süresince en fazla donatı radye temelde kullanılır. Kolon filizleri bırakılarak yapılan bu işlem inşaatın en önemli evrelerinden biridir.

Donatı imalatı tamamlandıktan sonra kalıp projede belirtilen beton sınıfına uygun olarak dökülür. Döküm sırasında vibratör işinin ehli kişiler tarafından kullanılır ve betonda yeteri kadar sıkıştırma işlemi yapılır.