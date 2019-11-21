Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı
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Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.

21.11.2019 00:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 00:04
Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde tedbir kararı alındı

'un ilçesinde geçen yıl 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan'ın şikayeti üzerine, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın annesinin evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığınca tedbir kararı alındı.


Alınan bilgiye göre, Rabia Naz Vatan'ın babaannesi Fikriye Vatan, jandarmaya oğlu Şaban Vatan tarafından tehdit edildiğine dair şikayette bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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