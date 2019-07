Queen'in Bohemian Rhapsody videosu YouTube'da 1 milyar izlemeyi geçen en eski şarkı oldu

Efsanevi rock grubu Queen'in ilk olarak piyasaya 1975 yılında çıkan Bohemian Rhapsody adlı şarkısının video klibi, 1990'lardan önce yapılan şarkılar arasında YouTube'da izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ilk şarkı oldu.

Bunu kutlamak için bu videonun HD versiyonu, YouTube Music, Universal Music Group ve Hollywood Records işbirliğiyle Pazartesi günü YouTube platformuna yüklendi.

1990'lar öncesinde yapılan video klipler arasında en çok izlenenler listesinde Queen'in ardından 965 milyon izlenme ile Guns N' Roses'ın Sweet Child O' Mine şarkısı geliyor.

Üçüncü sırada ise a-ha'nın Take On Me isimli meşhur şarkısı 965 milyon izlenme ile bulunmakta.

90'lardan önce yapılan ve en çok izlenen 10 video klip listesi şu şekilde:

Yıl Müzisyen Şarkı İzlenme sayısı 1975 Queen Bohemian Rhapsody 1,000,894,575 1987 Guns N' Roses Sweet Child O' Mine 965,364,543 1985 a-ha Take On Me 915,837,667 1983 Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun 769,995,810 1983 The Police Every Breath You Take 673,254,670 1983 Michael Jackson Billie Jean 665,206,650 1986 Europe The Final Countdown 658,409,253 1983 Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart 618,808,774 1986 Bon Jovi Livin' On A Prayer 599,909,601 1987 Rick Astley Never Gonna Give You Up 582,982,09 1984 George Michael Careless Whisper 526,066,308

En çok izlenen klip Despacito

Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısı böylece milyarlarca defa izlenen daha yakın tarihli şarkıların sayısına yaklaşmış oldu.

Luis Fonsi ve Daddy Yankee'nin 2017 yılında piyasaya çıkan Despacito adlı şarkısı 6,3 milyar izlenme ile en çok izlenen şarkı klibi.

İngiliz müzisyen Ed Sheeran'ın Shape of You şarkısı 4,3 milyar izlenme ile ikinci sırada.

İlk 10'da yer alan kimi diğer şarkılar arasında ise Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile düeti See You Again, Justin Bieber'in Sorry şarkısı ve çocuk şarkısı olmasına rağmen sosyal medyada dans figürleri açısından popüler hale gelen Baby Shark Dance şarkısı yer alıyor.

Yeni kliplerde izleyiciler de olacak

Bohemian Rhapsody'nin ulaştığı bu başarının ardından bir açıklama yayımlayan Queen üyeleri Brian May ve Roger Taylor, dünyanın dört bir yanındaki hayranlarına teşekkür ederek bunu hayranlarıyla kutlamak istediklerini söyledi.

Böylece 'You are the Champions' adında bir proje başlatan müzisyenler, dinleyicilerinden internet sitesine girerek Don't Stop Me Now, Bohemian Rhapsody ve A Kind of Magic şarkılarına yaptıkları videolarını yüklemelerini istedi.

Dansçılar Don't Stop Me Now, görsel sanatçılar A Kind of Magic ve müzisyenler Bohemian Rhapsody şarkılarına klip çekebilecek; bu kliplerden en başarılı bulunan üç tanesi yıl sonunda YouTube'da yayımlanacak.