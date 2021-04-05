Qua Granit halka arz ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz borsada ne zaman görecek? Qua Granit halka arz hisse sonuçları

Qua Granit halka arzından sonra Kurulduğu "Qua Granit halka arz ne zaman işlem görecek? Qua Granit halka arz borsada ne zaman görecek?" sorularına yatırımcılar yanıt arıyor. Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 2016 Temmuz ayında kurulan Qua Granite firması Borsa'da satış yöntemiyle halka arz ediliyor. Qua Granit halka arz hisse sonuçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayının ardından, Qua Granite'in halka arzı 16.46 TL fiyatla Borsada Satış yöntemi ile İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilecek; halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

QUA GRANİT HALKA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edilecek olan şirkete yatırım yapmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Qua Granit halka arzı bugün ve yarın gerçekleştirilecek.

Son iki yılda cirosunu 2 kattan fazla artırarak 2020 sonu itibarıyla 702.7 milyon TL'ye, net karını ise 7.4 kat artışla 144.5 milyon liraya taşıyan Qua Granite'in halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

Halka arz 16.46 TL fiyatla borsada satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arza katılmak için QUAGR.HE işlem koduna alış emirleri iletilecek.

Ortak satışı ve sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama yerine "borsada satış yöntemi" uygulanacak. Talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanacak. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılabilecek.

Borsa tarafından dağıtım işlemi 6 Nisan Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacak ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılacak.

İnfo Yatırım aracılığı ile 15 milyon adet sermaye artırımı ve 9 milyon adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24 milyon adet payın halka arz edileceği ihracın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz sonrasında şirketin yüzde 20'si BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arz sonrası şirketin piyasa değeri yaklaşık 2 milyar TL olacak. Bu veriler doğrultusunda Qua Granite son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak borsaya gelecek.

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Qua Granite'in daha önce 31 Mart-1 Nisan 2021 olarak belirlenen halka arz tarihi halka arz işlemlerindeki yoğunluktan dolayı Borsa İstanbul tarafından ertelendi.

Buna göre, Qua Granite'in halka arz tarihi 5 – 6 Nisan 2021 olarak revize edildi.

QUA GRANİTE HALKA ARZ KODU

QUA Granite Halka Arz Oluyor

#QUAGR.HE pay kodu ile

Qua Granite payları (QUAGR.HE) 16,46 TL fiyatla 5 Nisan – 6 Nisan tarihlerinde Borsa'da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa'da birincil piyasa seans saatleri 10:30 – 13:00 olup, halka arz için emirlerin Salı günü saat 13:00'e kadar iletilmesi gerekmekte. 15.000.000 adet sermaye artırımı ve 9.000.000 adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda 24.000.000 adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü 395.040.000 TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi QUAGR.HE koduna 16,46 TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan Salı saat 13:00'e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır.

Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri QUAGR.HE payına gönderebilecekler.

Talep toplama yöntemindeki gibi talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler bu halka arz yapısında yoktur.

"YENİ BAŞLAYACAK YATIRIMA DEĞİL SÜREN YATIRIMA ORTAK OLACAKLAR"

Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, halka arzda sermaye artırımı yoluyla elde edilecek yaklaşık 247 milyon TL'lik kaynağın önemli bir kısmının hali hazırda devam eden kapasite artırımına yönelik yatırımın finansmanında kullanılacağını vurguladı. Halka arzın ardından şirketin bir yıl süreyle bedelli sermaye artırımı, kendisinin de 6 ay süreyle hisse satışı yapmayacağı taahhüdünde bulunduklarını da belirten Ercan, "Türkiye'nin yedi bölgesine yayılmış bayi ağıyla güçlü bir dağıtım kanalına sahibiz. Artan talep ihtiyacını karşılamak için 2020 yılı sonunda yıllık 22.5 milyon metrekare kapasiteli üç yeni üretim hattının yatırımına başladık.

Bu yatırımı 2021 ve 2022 yıllarında kademeli olarak tamamlamayı planlıyoruz. Yani yatırıma başlamak için halka arzı beklemedik. Halka arzda yatırımcıları yatırımımıza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.(Kaynak NTV)