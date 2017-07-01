Putin ve Katar Emiri El Sani Arasında Sürpriz Zirve!

Kremlin basın dairesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

GÖRÜŞMEYE DEVAM ETME KONUSUNDA ANLAŞTILAR

Açıklamada, "Yatırımlar ve enerji alanlarını da kapsayacak şekilde geleceğe dönük bir dizi projeye vurgu yapılarak Rusya-Katar işbirliğinin güncel konuları ile ilgili görüş paylaşımına devam edildi. Çeşitli seviyelerde temasların devam edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verildi.

PUTİN: KRİZİN AŞILMASI İÇİN SİYASİ ÇABALAR ÖNEMLİ

Putin'in Doha ile ilgili durumun normalleşmesi için siyasi ve diplomatik çabaların önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, "Katar ile diğer bazı ülkelerin arasındaki ilişki krizi kapsamlı bir şekilde görüşüldü. Vladimir Putin, mevcut ihtilafların aşılmasına ve oluşan karmaşık durumun normalleşmesine yönelik siyasi ve diplomatik çabaların önemine vurgu yaptı" denildi.

ABD DESTEĞİYLE 4 ARAP ÜLKESİ BAŞI ÇEKİYOR

Körfez krizinde Katar'a karşı ambargo uygulayan ülkelerin başını Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Bahreyn çekiyor. ABD de teröre destek verdiğini iddia ettiği Katar'a karşı uygulanan ambargoları destekliyor.