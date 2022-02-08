Putin'le görüşmesi olay olan Macron, ziyaretini değerlendirdi: Amaca ulaşıldı

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı olarak da başkent Moskova'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kremlin Sarayı'nda Ukrayna krizini baş başa ele aldı.

Putin'in daha önceki görüşmelerin aksine Macron'u uzunca bir masanın diğer ucunda karşılaması ve yakınlaşmaması Fransız basınında ve sosyal medyada ana gündem olurken iki liderin sosyal mesafesi "Kovid-19 protokolünden mi, yoksa Fransa-Rusya ilişkilerinin yansıması mı?" şeklinde ele alındı.

PUTİN'İN TAVRI GÜNDEM OLDU

İki liderin arasındaki mesafeye ilişkin basına yansıyan görüntüler, Fransız Twitter kullanıcıları tarafından "Putin'den Macron'a sıcak karşılama", "Sosyal mesafe", "Akşam yemeği başlayabilir", "Saat farkı" şeklinde başlıklarla değerlendirildi. Manşetlere de yansıyan olaya ilişkin Fransız Cnews kanalı "Emmanuel Macron-Vladimir Putin görüşmesi: Yakınlaşmanın devasa masası" başlığını atarken Huffpost "Macron ile Putin'in görüşmesindeki masa dolanmaya değer" ifadesini kullandı.

Liberation gazetesi de manşetinde, iki mevkidaşın görüştüğü masaya labirent ekleyerek "Macron-Putin Rus usulü diyalog" başlığını tercih etti. Muhalifler Macron'un küçük düşürüldüğüyorumunu yaparken hükümete yakın kaynaklar Putin'in, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinin de aynı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı. Gündem olan bir diğer görüntü de basın açıklamasından sonra Putin'in Macron'u arkada bırakıp önden salonu terk etmesi oldu.

"BANA GÖRE AMACA ULAŞILDI"

Söz konusu görüşmeden bir gün sonra Macron dün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmenin, Ukrayna'da gerilimin daha fazla tırmanmasından kaçınmaya yardımcı olacağını söyledi.

Amacının Ukrayna'da gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemek olduğunu ve bunda başarılı olduğunu dile getiren Macron, "Benim amacım mesele tırmanmayı önlemek ve yeni ufuklar açmak için 'oyunu kilitlemek'ti. Bana göre bu amaca ulaşıldı ve Fransa, inandırıcılığını güçlendirdi" dedi.