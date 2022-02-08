Putin, oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazetecinin sorusuna kızdı: Bu savaşı istiyor musun?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Putin'in Macron'u oturttuğu masa ve daha sonra eli cebinde uğurlaması, dünya kamuoyunu gün boyunca meşgul etti. Putin, ayrıca Kremlin'de Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Kiev-Moskova hattında savaş çıkacağı söylentileri gündemdeki gündemdeki yerini korurken Putin'in basın toplantısı sırasında bir hayli gergin olduğu gözlendi.

Putin ile Macron'un Moskova'daki görüşmesi dünyanın gündemine oturdu

GAZETECİNİN "RUSYA- NATO SAVAŞI İSTİYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA KIZDI

Putin, basın toplantısı sırasında oturuşuyla dikkat çeken Fransız gazetecinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin sorusuna da kızdı. "NATO ile savaşa mı gireceğiz?" sorusunu yönelten Putin, gazeteciyi işaret ederek, "Sana sormak isterim. Bu savaşı istiyor musun? Okurların, izleyicilerin Rusya ile NATO arasındaki bu savaşı istiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Fransız gazeteci, Putin'in karşısında oturuşuyla dikkat çekti

ASKERİ GÜÇLERİNİN NATO İLE KIYASLANAMAYACAĞINI SAVUNDU

Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini de değerlendiren Putin, "Askeri yollarla Kırım'a dönmeye karar verirlerse Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girer" dedi.

"BİZ NÜKLEER SÜPER GÜCÜZ, SAVAŞTA KAZANAN OLMAZ"

Rusya'yı "nükleer süper güç" olarak tanımlayan Vladimir Putin, olası bir savaşın kazananı olmayacağını sözlerine ekledi.