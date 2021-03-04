Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı
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Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı

04.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 yılında Viyana'daki düğününe katıldığı Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile dans etmişti. Bu dans dünya gündeminde uzun süre konuşulurken, Kneissl Rusya'nın en büyük petrol şirketinin yönetimine getirildi.

Avusturya'da aşırı sağcı ve Rusya taraflısı FPÖ partisinin mensubu olan Avusturya eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl 2018'de yaptığı düğün ile dünya gündemine gelmişti. Düğününde Putin'i ağırlayan ve onunla dans eden Kneissl uzun süre gündemde kalırken, Rusya'da dikkat çeken bir atama gerçekleşti.

ÜLKENİN EN BÜYÜK PETROL ŞİRKETİNE ATANDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yayınladığı talimat ile Kneissl'i ülkenin en büyük petrol şirketi olan Rosneft PJSC'nin yönetimine özel yetkiler ile atadı.

Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı

ALMANYA ESKİ BAŞBAKANI DA YÖNETİM KURULUNDA

Petrol devi firma Putin'in en yakın arkadaşlarından biri olan Igor Sechin tarafından yönetiliyor. Şirketin yönetim kurulunda bir dikkat çeken bir diğer isim ise Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder. Schröder'e yılda yaklaşık olarak 600 bin euro maaş ödenirken, Kneissl'in ne kadar ücret alacağı henüz bilinmiyor.

Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı

ATAMA RUSYA'DA GÜNDEM OLDU

Kneissl'in yönetime girmesinden sonra olay Rusya'da gündem olurken, atama medya tarafından 'Saygın bir Avrupalı ??siyasetçinin' işe alınması olarak servis edildi.

Putin ile dans eden eski bakanın hayatı değişti! Rusya'nın en büyük petrol firmasının yönetimine atandı
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