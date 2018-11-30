Putin, G20 Liderler Zirvesi'nde Macron ile Görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Putin zirve boyunca Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de kısa bir görüşme yaptı.

Arjantin'inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirve boyunca önemli temaslarda bulundu. Putin, 'insanları ilk sıraya koymak, küresel ekonomi, çalışma hayatının geleceği ve kadının güçlendirilmesi' teması üzerine gerçekleştirilen ilk toplu oturumdan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Macron, "Suriye krizi üzerine İstanbul'da çok faydalı bir toplantı yaptık. Orada son durumun değiştiğini görüyoruz" dedi. Putin ise 11 Kasım'da Paris'e gerçekleşen programı hatırlatarak, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliklerine değindi.

Putin ve Trump selamlaştı

Zirve kapsamında planlanan ikili görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump tarafından iptal edilmesinin ardından programda karşı karşıya gelen Trump ve Putin selamlaştı. Putin'in yardımcısı Yuriy Uşakov basına konu hakkında bilgi verirken, ikili arasındaki selamlaşma boyutunun ne olduğu, el sıkışıp sıkışmadıkları konusundaki soruları ise yanıtsız bıraktı. Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin sekreteri Dmitry Peskov ise "Onların konuşma fırsatı olmadı" dedi.

Putin ayrıca G20 toplantısı öncesi İtalya Başbakanı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi ise paylaşılmadı.

Putin ilk oturum öncesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile samimi olarak el sıkışıp konuşmuştu. - MOSKOVA