Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Karabağ'la ilgili Ermenistan'ı yıkan açıklamalar yaptı. "Uluslararası hukuka göre Karabağ her zaman Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olmuştur" diyen Rus lider, Karabağ'da Ankara'nın uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamayacağını vurguladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'e konuşan Putin, Türkiye'nin hiçbir zaman Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklediğini gizlemediğini söyledi.

"Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor, bu Azerbaycan'da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi" diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası hukuka göre Karabağ her zaman Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Azerbaycan'ın istediği müttefiki de seçme hakkı vardır. Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz. Burada, genel bir durum değil, şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu."

"ASIL MESELE KARABAĞ'DA AKAN KANIN DURMASIYDI"

Dağlık Karabağ'da binlerce ölü ve yaralı insanın bir film olmadığını, somut kişilerin başına gelen trajedi olduğunu söyleyen Putin, bu nedenle başarılan en önemli şeyin akan kanın durdurulması olduğunu vurguladı:

"Sadece resmi verilere göre 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, aslında daha çok insanın öldüğünü düşünüyorum. On binlerce kişiyse yaralı ya da sakatlanmış durumda. Bakınız bu bir film değil, hayatta somut insanların, somut ailelerin başına gelen bir trajedi. Bu nedene en önemli sonuç, akan kanın durdurulmasıydı."

"TÜRKİYE ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL ETMEKLE SUÇLANAMAZ"

Rus lider, Karabağ konusunda Türkiye hakkında her türlü değerlendirme yapılabileceğini, ancak Ankara'nın uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin daha ilk başlarda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun 11 üyesinden biri olduğunu hatırlatan Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin eylemleri ile ilgili her türlü değerlendirme yapılabilir, ancak Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamak zor."