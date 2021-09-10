Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Tatbikat sırasında hayatını kaybeden Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tabutun üzerine kapanıp ağlaması dikkat çekti.

İki gün önce Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bulunan Norilsk kentinde Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev'in, bakanlığa bağlı birimler arası arama-kurtarma tatbikatı sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev Norilsk'te kentinde Kuzey Kutup bölgesinde yaşanabilecek acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında, bir kişinin hayatını kurtarmak adına yapılan tatbikat sırasında trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini size bildirmekten dolayı üzgünüz" denildi.

Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü

PUTİN'DEN DUYGUSAL VEDA

55 yaşındaki Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev son yolculuğuna uğurlandı. Bakan'ın cenaze töreninde Vladimir Putin, arkadaşına son kez veda etmek için eğilip tabutunu öptü. Putin'in eğilirken gözyaşlarını zorla tuttuğu görüldü.

Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü

BİR KİŞİNİN HAYATINI KURTARMAK İSTERKEN ÖLMÜŞTÜ

Zinichey, askeri tatbikat sırasında buzlu suya düşen film yapımcısı 63 yaşındaki Alexander Melnik'i kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetmişti.

Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yorumlar (1)
öncevatan :KEŞKE KANINI DÖKTÜĞÜN YAVRUCAKLARADA BÖYLE ÜZÜLEBİLSENİZ
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra Derya Baykal Derya Şensoy Kylie Jenner
Spor Diego Max Meyer Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Putin'den çalışma arkadaşına duygusal veda! Tabutun üzerine kapanıp gözyaşı döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:48:29. #1.17#