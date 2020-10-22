Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten
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Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten

22.10.2020 20:29 | Son Güncelleme: 22.10.2020 21:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ sorununda Türkiye ile aynı düşüncede olmadıklarını ve anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

Putin, Moskova'da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü'nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Karabağ savaşıyla ilgili konuşan Rusya lider, Aliyev ve Paşinyan ile "sürekli" temas halinde olduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki savaşta Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'a eşit mesafede olduğunu belirterek, "Onlarla günde birkaç kere konuşuyorum" dedi.

"ANLAŞMAZLIKLARDA ÖDÜN VERECEK NOKTALAR BULMALIYIZ"

Rusya ve Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova'nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'yle olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarını anlaşmazlıkları konusunda ödün verebilecekleri noktalar bulmaları gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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Ermenistan ordusu, 17 Ekim'de 2'nci defa Gence kentine füze ile saldırı düzenlemiş, bunun sonucunda 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

İki ülke arasında, 18 Ekim'de ikinci kez geçici insani ateşkese kararı alınmış, ancak Ermenistan ateşkesi ihlal ederek yeniden sivilleri hedef almıştı.

Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten

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Haber Yorumları (3)
...: silahla alamayacaklarini anladilar, masa basinda almaya calisacaklar
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İNSANCA: Pıyim efendi sizin topraklar geniş ermenilerdenorada yurt verebilirsin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BILDIGIN: HEPSINI ALIN ALTIN MADENIME DOKUNMAYIN DIYOR : )) YOKSA UMRUNDA MI ERMENILER SENIN : )
Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
500
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