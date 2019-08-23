Putin, ABD'nin füze denemesine 'simetrik bir yanıt' için orduya talimat verdi

23.08.2019 16:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin 30 yıl boyunca yasaklı olan karadan havaya fırlatılan füzeyle deneme yaptığını açıklaması üzerine 'göze göz dişe diş' bir cevap verileceğini söyledi.

Putin, Cuma günü yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı yetkililerine ABD'nin bu adımına karşılık 'simetrik bir yanıt verilmesi' emrini verdiğini söyledi.

Rus lider, ABD'nin bu adımının 'ülkesi için nasıl ve ne kadarlık bir tehdit' ifade ettiğinin Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer birimler tarafından araştırılacağını belirtti.

Putin'in Cuma günü Güvenlik Konseyi ile düzenlediği toplantıyla ilgili yaptığı bu açıklama, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Pazartesi günü Tomahawk füzeleriyle yeniden deneme yaptıklarını açıklaması üzerine geldi.

Pentagon, normalde denizdeki bir platformdan karaya gönderilme özelliği taşıyan bu füzelerin karadan atılan versiyonunu Pazar günü California kıyılarında denedi.

Birleşmiş Milletler toplandı

ABD'nin ve Rusya'nın taraf olduğu, iki ülkenin de bu ay çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzeler yasaklıydı.

Ancak önce ABD'nin ardından da Rusya'nın bu anlaşmadan çekilmesiyle ABD bu füzeler ile test yapar hale geldi.

Bu durum uzmanların iki ülke arasında silahlanma yarışının artabileceği kaygısını uyandırıyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yaptığı açıklamada yerden kullanma kapasitesine sahip bu füzeler ile çalışmalara, "Rusya'ya davranışlarına karşı ihtiyatlı davranmak amacıyla" devam edeceklerini söyledi.

Rusya'nın talebi üzerine Perşembe günü bir araya gelen Birlemiş Milletler açık toplantısında ise Rusya ve ABD, birbirini silah yarışını körüklemekle suçladı.

INF Anlaşması nedir?

INF Anlaşması, 1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma uyarınca, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanması öngörülüyordu.

Denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında yer almıyordu.

Bu anlaşma, Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde iki süper gücün nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç bacaklı silahsızlanma sürecinin bir parçasıydı.

Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası Rusya'nın müdahil olduğu anlaşmadan ABD bu ayın başında resmen çekildi, bunun ardından Rusya da çekildiğini açıkladı.