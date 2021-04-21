Savaş artık an meselesi! Putin 80 bin askere "Hazır ol" talimatı verdi, işte ilk hedef

Rusya, Kırım ve Ukrayna sınırına yerleştirdiği 80 bin askerine "Savaşa hazır olun" emri verdi. Olası bir çatışma anında Rusya'nın ilk hedefi ise Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak. Öte yandan Karadeniz'de 4 Rus Ropucha Amfibi gemisinin filoya katılması "bir saldırı hazırlığı" olarak yorumlanırken, en olası saldırı planının ise Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı olacağı ifade ediliyor.

Ukrayna ile Rusya'yı karşı karşıya getiren Donbas krizinde gerilime her geçen gün yeni ilaveler oluyor. Son olarak İngiliz medyası askeri hareketliliğini artıran Rusya'nın savaş planını paylaştı. Rusya'nın bölgedeki planlarını gözler önüne seren uydu görüntüleri de ortaya çıktı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, NATO, ABD ve Avrupa'nın "gerilimi düşür" çağrılarına kulak asmayan Rusya'nın Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri verdiği belirtildi. Rus ordusunun ilk hedefi ise Ukrayna'nın su kaynakları.

GÜNEYDEN GİRECEK

İngiliz medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, olası bir çatışmada Rusya'nın ilk amacı Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak. Ukrayna'dan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada bu endişe 'korkuyoruz' sözleri ile gündeme getirilmişti. Üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak bölgedeki gelişmeler için, "Rus senaryolarından birisinin, Kırım'a su sağlayan, güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki su tedarik tesisleri.

ROPUCHA AMFİBİ SALDIRI GEMİLERİ

Karadeniz'de dört Rus Ropucha Amfibi Saldırı gemisinin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığı belirtilen haberlerde bu adım 'bir saldırı hazırlığı' olarak nitelendirildi. En olası saldırı planının Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'dan güney Ukrayna'ya deniz ve kara saldırısı olacağı belirtiliyor. Rusya bu gemileri 2008 yılındaki Gürcistan'ı işgali sırasında özel birlikleri hızlıca bölgeye sevk etmek için kullanmıştı.

YÜZLERCE PİYADE ÇADIRI

Bölgenin uydudan çekilen görüntüleri Rusya'nın askeri yığınağının boyutlarını da gözler önüne serdi. Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampın görüntüleri PlanetLabs uyduları tarafından görüntülendi. 13 Nisan'da çekilen görüntüler ile Rusya'nın bölgedeki askeri üslerini büyüttüğü ortaya çıktı. Rusya bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması için kurulduğu belirtiliyor. Söz konusu görüntülerde Rusya'nın bölgede yüzlerce piyade çadırı kurduğu görülüyor. Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikinci bir alt kampın varlığı da yine uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.

50 SAVAŞ UÇAĞI KIRIM'DA

Öte yandan Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde 20'den fazla savaş gemisi, Karadeniz'de tatbikata devam ediyor. Zor koşullarda yapılan tatbikatta, "Su-25CM3" savaş uçakları ile hava savunma sistemleri de yer alıyor. Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki 50'den fazla savaş uçağının yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a konuşlandırıldığı belirtildi.

NOTAM YAYIMLANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre Rusya, Karadeniz üzerinde sivil havacılık için tehlikeli alan uyarısı yapan ve bazı bölgelere uçuşun sınırlandığına yönelik NOTAM yayımladığını duyurdu. 24 Nisan'a kadar geçerli olacak bildiriye göre, Karadeniz havzası ve Kırım üzerinde bazı hava sahaları uçuşa tamamen, bazı bölgelerde de farklı yüksekliklerin üzerindeki hava sahaları uçuşlara kapatıldı.

ABD BÜYÜKELÇİSİ WASHİNGTON'A DÖNÜYOR

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın, Rusya Dışişleri'nin tavsiyesi üzerine bu hafta içinde istişareler için Washington'a döneceği açıklandı. Önümüzdeki haftalarda yeniden Moskova'ya döneceğini belirten Büyükelçi Sullivan, "Başkan Biden ve Putin arasındaki olası bir görüşmeden önce Moskova'ya döneceğim" dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 10 ABD'li diplomatı sınır dışı edeceğini açıklamış, Sullivan'a ise istişarelerde bulunmak üzere ABD'ye dönmesini tavsiye etmişti. Sullivan, son günlerde Rusya-ABD arasında artan gerilimin ortasında ülkesine dönecek.