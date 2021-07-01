Pursaklar'da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar'da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı

Pursaklar'da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı
Habermetre - Haberler | Toplum

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde mezuniyet günü programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları, Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde mezuniyet günü programı düzenledi.

Nezaket Okulları'nda okul öncesi eğitim kapsamında gelişimlerine yönelik eğitim, faaliyet, etkinlik ve oyunlarla hayata hazırlanan minik öğrenciler, mezuniyet töreninde gösteriler yaptı.

Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, Belediye Başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

"Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimiz"

Çocuklarla bir arada olmaktan keyif alan ve onların mutluluğunu paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Saray, Merkez ve Altınova Nezaket Okullarımızın mezuniyet töreni programına katıldık. Okul öncesi eğitimi alan minik öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu sizlerle birlikte taçlandırıyoruz. Çocuklarımız, pandemi döneminde okulların açık olduğu günlerde bıkmadan usanmadan ve her gün muhteşem bir enerjiyle okula koştular. Büyük bir gayret ve özveri ile çalıştılar. Salgın nedeniyle zorlu geçen eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamladığınız için hepinizi kutluyorum. Her birine mutlu, aydınlık dolu bir gelecek diliyorum. Ne kadar çok özlemişiz, öğrencilerimizi ve velilerimizi" dedi.

"Çocuklar hayatın neşesi"

Çocukların, hayatın neşesi olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız; "Nezaket Okulları çocukların gelişim düzeyleri ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programıyla, bilimsel bilgi, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle, aktif eğitim anlayışıyla tüm Pursaklar'a hizmet veriyor. Belediyemiz Nezaket okullarından mezun olan çocuklarımız ve ailelerini tebrik ediyor, Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin başta olmak üzere Nezaket Okullarımızın tüm yönetici ve öğretmenlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen gösterilerin ardından Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çocukların ilk karnelerini de tek tek takdim etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pursaklar'da Miniklerin Mezuniyet Heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 23:32:22. #1.16#

title