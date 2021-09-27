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Pursaklar'da mahalle konakları hizmet vermeye başladı

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar'da mahalle konakları hizmet vermeye başladı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, belediye tarafından yapımı tamamlanan Altınova ve Karşıyaka mahalle konakları hizmete girdi.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, belediye tarafından yapımı tamamlanan Altınova ve Karşıyaka mahalle konakları hizmete girdi.

Vatandaşlar tarafından taziye, bayramlaşma, mevlit okutma, açık alan spor aletleri, çocuk oyun alanı, kına, toplantı, asker uğurlama, hanımlar matinesi ve özel programlarda kullanılması için iki ayrı salon konsepti ile Pursaklar Belediyesi tarafından inşa edilen Altınova Mahalle Konağı ve Karşıyaka Mahalle Konağı ilçe sakinlerine hizmet vermeye başladı.

Mahalle kültürlerini yeniden yaşatmayı amaçladıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "'Her mahallemize ayrı ayrı proje yaparak her mahallemizi birbirinden değerli kılmaya çalışıyoruz. Klasik belediyeciliğin yanı sıra Türkiye'ye örnek sosyal, kültür ve hizmet belediyeciliğinin her türlü çeşidi yerine getirilmektedir. Hemşehrilerimiz en iyi hizmeti alsın diye bütün projeleri hassasiyetle inceleyerek bir bir hayata geçiriyoruz. Bütçe imkanlarımız dahilinde inşallah her mahallemize önümüzdeki yıllarda mahalle konağı kazandırmaya gayret göstereceğiz. Bu değerli eserin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Pursaklar'da mahalle konakları hizmet vermeye başladı

Pursaklar'da mahalle konakları hizmet vermeye başladı

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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