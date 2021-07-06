Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi

Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında gün boyu yapılan çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında gün boyu yapılan çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Pursaklar Belediyesi, çocuklar için 1 ay sürecek olan "Çocuk Şenliği" ile eğlenceyi mahallelere taşımaya devam ediyor. Saray Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen ve çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" iki gün boyunca kurulacak oyun istasyonları ile birlikte Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olacak. 15.00 ile 20.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinlikler, mahalle sakinlerine hizmet verecek.

"Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor"

Çocuklara ve gençler ilçede ayrı bir önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımız için de ilçemizde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Pursaklar Çocuk Şenliği dün Sirkeli Mahallemizde idi. Yarında inşallah Altınova Mahallesine misafir olacağız. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" dedi. - ANKARA

Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi
Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Çöp kutusuna sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu İbrahim Selim Burak Özçivit
Spor Diego Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 12:03:03. #1.16#

title