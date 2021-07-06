Pursaklar'da Çocuk Şenliğinin yeni adresi Altınova Mahallesi

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında gün boyu yapılan çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin her mahallesine sırayla kurulan oyun istasyonlarında gün boyu yapılan çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Pursaklar Belediyesi, çocuklar için 1 ay sürecek olan "Çocuk Şenliği" ile eğlenceyi mahallelere taşımaya devam ediyor. Saray Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen ve çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" iki gün boyunca kurulacak oyun istasyonları ile birlikte Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olacak. 15.00 ile 20.00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinlikler, mahalle sakinlerine hizmet verecek.

"Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor"

Çocuklara ve gençler ilçede ayrı bir önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkan Ertuğrul Çetin, "Çocuklarımız için de ilçemizde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Pursaklar Çocuk Şenliği dün Sirkeli Mahallemizde idi. Yarında inşallah Altınova Mahallesine misafir olacağız. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri de mutlu ediyor. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı