Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Haberler
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile birlikte Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bulduğu her fırsatta bir araya geldiği Pursaklar'ın vizyonist gençleri ile Ankara'ya özgü ürünlerin ve değerlerin sergilendiği Endemik Vadi'de buluştu. Son dönemde gençliğe yönelik büyük yatırımların yapıldığı Pursaklar'da AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Belediye Başkanı Çetin, gençlerle geleceğe dönük yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Buluşmada AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık da yer aldı.

"Geleceğin Pursaklarını gençlerimizle bugünden konuşuyor ve planlıyoruz"

Her ortamda gençlerle bir araya geldiklerini ve onlara büyük önem verdiklerini belirten Başkan Çetin, "Endemik Vadimizde Pursaklarlı gençlerimiz ile Ankara Milletvekilimiz Zeynep Yıldız hanımefendiyi buluşturduk. Kültürden sanata, spordan eğitime varıncaya kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıdık. Dün olduğu gibi bugün de geleceğin Pursaklarını gençlerimiz ile bugünden konuşuyor ve planlıyoruz. Onların fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Güzel bir sohbetti, vizyon sahibi gençlerimiz bizlere umut veriyor" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

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Haber: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Haberler
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