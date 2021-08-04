Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyarette bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a ziyarette bulundu. Ziyarette, Pursaklar'ın geleceğine dair konular ele alındı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, beraberindeki heyetle birlikte, gerçekleştirdiği ziyarette belediyecilik hizmetleri, yapılan yatırımlarla ilgili Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'a bilgiler verirken, kültür ve sanat alanında yapılacak olan ortak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek projeler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Çetin, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgül Özkan Yavuz'u ziyaret ederek ilçemiz ile ilgili konuları arz ettik. Nazik misafirperverliği için çok teşekkür ederim" dedi.

"Kültür ve sanat alanında başlatacağımız ortak projeleri değerlendirdik"

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Ankara Pursaklar Belediye Başkanımız Ertuğrul Çetin'i Bakanlığımızda misafir ettik. Kültür ve sanat alanında başlatacağımız ortak projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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