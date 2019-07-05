Punisher'a Hayat Veren Jon Bernthal: "Video Oyunlarda Rol Almak Film ve Dizilerden Daha Zor"

Dizilerde aksiyon sahnelerini bize dolu dolu yaşatan Jon Bernthal, bilindiği gibi Ghost Recon: Breakpoint'te rol almıştı. The Walking Dead, Daredevil ve Punisher'dan tanıdığımız aktör, dizi veya filmde rol almanın oyunlarda rol almaktan çok daha kolay olduğunu belirtti.

Aktörlerin oyunlarda yer almaya başlaması, son zamanlarda yaygınlaşmaya başladı. Bildiğiniz gibi Keanu Reeves, Cyberpunk 2077'de ve Norman Reedus da Death Stranding'de karşımıza çıkıyor. Jon Bernthal ise Ghost Recon: Breakpoint'te ana kötü karakterimiz olacak.

Bernthal, oyundaki rol deneyimiyle ilgili "Etrafınızda çok fazla kamera olduğundan çektiğiniz sahneyi tek seferde kusursuz şekilde çekmeniz gerekiyor. Hata şansınız yok, yanlış replik söyleyemezsiniz ve sahneye aykırı bir hareket yapamazsınız. Koreografi?yi bozamazsınız. Bazen bu tek seferde çekilecek sahneler 10 dakikaya kadar uzayabiliyor. Sahneleri ayrı ayrı çekemediğiniz için tek seferde kusursuz olması gerekiyor. Gerçekten zor" ifadelerini kullandı.

Zor olmasına karşın Bernthal; dizi ve film çekimlerinin de bu kadar disiplinli olması gerektiğini belirtti: "Hazırlanırken bütün zamanınızı sahnenin kusursuz olması için harcıyorsunuz, bunu seviyorum. Saklanacak yeriniz yok ve yüksek baskı var. Uzun bir sahneyi tek seferde kusursuz çekebilmek için herkesin birlikte çalışması gerekiyor, keşke TV dizilerinde ve filmlerde de bu böyle olsaydı. Böyle olduğunda eser, kesinlikle çok daha fazla gerçekçi oluyor."