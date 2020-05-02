Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Pul biberin sağlığa faydaları nelerdir?
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Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Pul biberin sağlığa faydaları nelerdir?

Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Pul biberin sağlığa faydaları nelerdir?
02.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:44

Pul biberin beslenme alışkanlıklarımızın ve mutfağımızın olmazsa olmazı. Aynı zamanda tam bir şifa deposu, vitamin ve mineral kaynağı. Özellikle corona virüs günlerinde tüketilmesi bağışıklık için tavsiye ediliyor. Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Detaylar haberimizde.

Pul biber toplum olarak severek tükettiğimiz bir baharat ve yiyecek. Özellikle yemeklerimizin içerisinde ve meze olarak tüketme alışkanlığımız oldukça yüksek. Aynı zamanda Pul biber tam bir şifa kaynağı ve uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Özellikle koronavirüs salgının olduğu şu günlerde bağışıklığımızı güçlendirmek için Pul biber tüketmemiz tavsiye ediliyor. Peki, Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Pul biberin sağlığa faydaları nelerdir? detaylar haberimizde.

VİTAMİN, MİNERAL VE C VİTAMİNİ BARINDIRIYOR'

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul biberin C vitamini ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi. Pıçak, "Bibere toplum olarak hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor, ama burada zayıf kalıyoruz. Bu sadece pul biber değil. İçerisinde vitaminler, mineraller, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşle birlikte kızaran güneşten de enerjisini alan bir baharattan bahsediyoruz. Pul biber, Türkiye mutfağında kendi topraklarımızın içerisinde yetiştirdiğimiz hatta ihracata gönderdiğimiz çok özel bir ürün. Yemeklerde olması gerektiği için biz pul biber tüketmiyoruz. Sindirimi kolaylaştırdığı için pul biber tüketiyoruz. Sıcakta harareti kesmesi için soğukta vücut ısısını artırması için pul biber kullanıyoruz. Vitamin ve mineral bakımından vücudumuzu desteklemesi sebebiyle pul biber kullanıyoruz. Pul biber şifadır" diye konuştu.

Pul biberin faydaları nelerdir? Pul biberde hangi vitaminler var? Pul biber hastalıklara karşı önleyici mi? Pul biberin sağlığa faydaları nelerdir?
PUL BİBER

VİRÜSLERE KARŞI DİRENCİ KUVVETLENDİRİYOR

Pul biberin metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Pıçak, "Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharattan bahsediyoruz. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın. Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor. Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor" ifadelerine yer verdi.

DÜZENLİ KULLANIN

Pul biberin metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Pıçak, "Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharattan bahsediyoruz. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın. Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor. Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor" dedi.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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