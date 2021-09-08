PUBG yeni harita Taego'ya güncelleme üstüne güncelleme getiriyor!

PUBG 13.2 Güncellemesi ile Taego'ya gelen tüm yenilikler!

PUBG yeni harita Taego'ya 13.2 yama notları ile güncelleme üstüne güncelleme getiriyor, oyuna yeni bir araç ve yeni mekanikler ekleniyor. Bu büyük güncelleme ile gelen yeni özelliklere gelin birlikte göz atalım!

Yeni Araç - Porter

İşte karşınızda Taego'ya özgü yeni kamyonet Porter! Porter, Hyundai Motor Şirketi'nin ilk olarak 1977'de tanıtılmış olan sembolik ticari kamyonudur. O zamandan beri de sağlam temel yapısı ve harika dayanıklılığı sayesinde bolca yük taşımakta. PUBG'de aşağıda tanıtımını yaptığımız yeni bir özellik olan Bagaj Sisteminin mevcut olduğu tek araçtır. Porter, büyük yükleri ve aynı anda dört yolcu taşıma kapasitesi olan bir kamyondur. Sürekli dört çekerli sisteminin desteğiyle her tür zeminde kolayca ilerleyen Porter'ı kullanarak çorba paranı kazan!

Transmisyon: Dört Çekerli

Maksimum yolcu sayısı: Dört

Bagaj Sistemi mevcut ve kapasitesi 400

Maksimum Hız: 130 km/sa

HP: 1.200

Porter, UAZ'ın yerini aldı

Yeni Özellik: Bagaj Sistemi

Bagaj Sistemiyle elde edebileceğin eşya sayısını maksimuma çıkararak Taego'da zafer kazanmaya daha da yakın ol. Porter'ın taşıyıcı bölümünü kullanarak çeşitli eşyaları içine yerleştirin ve ihtiyacınız olduğunda çıkarın. Araç patlarsa taşıyıcı bölümdeki tüm eşyalar da imha olur. Eşyalarının güvende olmasını istiyorsanız aracınızı da güvende tutun!

Silah, kask, yelek, sırt çantası ve envanterinize alınabilen her eşya Bagaja yerleştirilebilir.

Fakat silah, kask, yelek ve sırt çantalarının ağırlığından dolayı yüksek miktarlarda taşıma yapmak mümkün olmayabilir.

Yalnızca Taego'da Porter araçlarında mevcuttur.

Bagaj Sistemine aracın dışındayken etkileşim tuşuyla erişilir. Aracın içindeyken envanteri açarak bagaja erişebilirsiniz.

Araç yok edilirse taşıyıcı bölümdeki eşyaları da kaybedersiniz.

Aracın taşıyıcı bölümü tek bir kişiye ait değildir. Herkes eşya koyabilir veya alabilir.

Yeni Silah: MAVİ ALAN BOMBASI

İşte Karşınızda Mavi Alan Bombası! Belirli bir süre içinde daha geniş bir alana hasar vermek istiyorsanız bu fırlatılabilir eşyayı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle de düşmanları bir binadan çıkarmayı istemek gibi özel durumlarda. Mavi Alan Bombası, maksimum on metre yarı çapında bir alana beş saniye süren yuvarlak bir mavi alan açar. Beş saniye boyunca tam boyutunda kalır ve ondan sonraki 5 saniye boyunca kaybolur.

Bu mavi alan, yarı çapı on metre olacak kadar büyür ve beş saniye sürer.

Beş saniye boyunca tam boyutunda kalır ve sonraki beş saniye boyunca küçülür ve kaybolur.

Su altında patlamaz.

Ama suyun yakınında kullanıldığında suyun içindeki oyunculara hasar verir.

Hasar: 10/saniye

Yeni Hava Durumu

Taego deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak için şu hava durumu seçeneklerini Taego'ya ekliyoruz: Bu hava durumları rastgele gerçekleşecektir.

Gün Batımı

Bulutlu

Mavi Alan Güncellemesi

Topluluk geri bildirimlerine dayanarak Taego Mavi Alanının ilk aşamasının biraz uzun olduğuna karar verdik. Bu sebeple de Taego'da daha akıcı bir oynayış deneyimi sunmak için ilk aşamanın süresini azalttık. Daha hızlı toplama yaparak daha dramatik bir Taego deneyiminin tadını çıkarın!

Geri Dönüş BR İyileştirmeleri

Geri Dönüş BR'nin çıkışından beri nasıl gittikçe sıkıcı olabildiğine dair birçok geri bildirim aldık. Bu sebeple de hızlı tempolu bir Geri Dönüş BR deneyimi teşvik etmek için şu değişiklikleri yaptık:

Mavi Alan Değişiklikleri

Artık mavi alan çok daha fazla küçülecek

Zaman çizelgesi değişiklikleri

Geri Dönüş BR'nin toplam süresi azaltıldı

Mavi Alanın ikinci aşaması küçülmeye başladığında oyuncular savaş alanına dönebilir.

Mini Harita Güncellemeleri

Taego mini haritası güncellenerek oyunun oynanamadığı alanların ana hattı daha koyulaştırıldı ve böylece haritayı okumak da kolaylaştı.

Özel Maç Güncellemeleri

KURAL SEKMESİ

Yeni hava durumu eklendi

Geri Dönüş BR açma/kapama seçeneği eklendi

Mavi alan değeri değiştirildi

Kırmızı Bölge ayarı kaldırıldı

BELİRME SEKMESİ EŞYALARI

Mavi Alan Bombası

Porter

SANDBOX MODU EŞYALARI

Mavi Alan Bombası

Porter

Kaynak: Playerbros