Pubg yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti
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Pubg yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti

Pubg yeni bir rekora daha imza attı! PUBG New State ön kayıtları 17 milyonu geçti
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Mobil oyunlar arasında en çok oynananlardan biri olan PUBG, yeni sürümü olan New State ile Google Play Store'da ön kayda açıldı. Geliştirici ekip, PUBG: New State sürümünü oyuncularla buluşturmak için son gelişmeleri tamamlıyor. Krafton tarafından piyasaya sürülecek oyunun ön kayıtları 17 milyonu geçerek şimdiden iyi bir başarı yakalamışa benziyor.

PUBG New State, PUBG Mobile serisine yapılan en son eklemelerden biridir. Oyun şu anda geliştirme aşamasında ve 2021'in ikinci yarısında veya 2022'nin başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Krafton Inc., Şubat 2021'de PUBG New State Mobile'ı duyurmasının ardından oyuncular, yaklaşmakta olan Battle Royale oyununa aktif bir ilgi gösterdi. Milyonlarca oyuncu şimdiden PUBG New State Mobile için ön kayıt yaptırdı.

ALFA TESTİNİN ARDINDAN GENİŞ BİR KESİME ULAŞMAYI BAŞARDI

PUBG New State alfa testinin ardından 17 milyon ön kayda ulaşmayı başardı. Diğer pek çok oyun 100.000 ön kayıt sayısını kutlarken, KRAFTON PUBG New State ön kayıt sayılarının yalnızca Android'de 17 milyon gibi şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Ayrıca bu sayılar, büyük PUBG Mobile tutkunlarının olduğu Çin, Hindistan ve Vietnam gibi ülkelerdeki verileri içermiyor.

PUBG NEW STATE YEPYENİ ÖZELLİKLERLE GELİYOR

Özel oyun grafikleri

Krafton Inc., PUBG New State Mobile'ın oyun grafikleri açısından özel bir yeni teknolojiye sahip olacağını açıkladı. Geliştiriciler, yeni teknolojinin mobil oyun grafikleri açısından mevcut tüm teknolojileri kolayca aştığını iddia ediyor.

İşte geliştiricilerin söyledikleri:

"Küresel aydınlatma" teknolojisi ile mobil oyunun sınırlarını aşan ultra gerçekçi grafikler, PUBG: NEW STATE, mobil oyun grafiklerinde daha önce mümkün olanı geride bırakıyor."

Fütüristik konsept

PUBG New State, 2051 yılında geçiyor ve oyuncular kendilerini rakipleriyle birlikte fütüristik bir haritada bulacaklar. Teknolojik olarak gelişmiş birkaç silah ve dron da içerecek.

Yeni Harita

PUBG New State, Troi şehrinde yepyeni bir 8x8 harita üzerinde kurulacak. Yukarıda bahsedildiği gibi oyun 2051 yılında geçiyor. Oyuncular oyunun yanı sıra yeni haritayı keşfetmek için de can atıyorlar.

PUBG NEW STATE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici ekip tarafından yapılan açılmaya göre PUBG: New State'in 2051 yılında geçecek. Bu da oyunda yeni teknoloji silahlar ve yeni araçların bulunacağı anlamına geliyor.

PUBG: New State, yepyeni bir haritayla oyuncularla buluşacak. Oyun eşsiz grafikleri ve üst düzey oyun performansıyla benzersiz bir deneyim sunacak.

Bunlara ek olarak oyunun temel olarak aynı mantıkta ilerleyeceğini söyleyebiliriz, 100 farklı oyuncu bir haritada kozlarını paylaşacaklar. Oyunun 2051 yılında geçeceği düşünülürse yeni teknoloji silahlar, araçlar ve kostümlerin olacağını öngörebiliriz.

Ön kayıt yapabileceğiniz oyunun çıkış tarihi henüz net olarak listelenmedi. Ön kayıt yaptırmak için buraya tıklayınız.

PUBG NEW STATE APPSTORE'A DA GELECEK

KRAFTON ayrıca iOS ön kaydının 2021'in 3. çeyreğinde açılacağını duyurdu ve gelecekte oyunun Apple App Store'da bulunması için planların yapıldığını doğruladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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