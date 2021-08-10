PUBG, PC'de tam bir hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek

PlayerUnknown's Battlegrounds, 10 Ağustos – 16 Ağustos tarihleri arasında Steam'de ücretsiz olarak oynanabilecek.

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PUBG, 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikle oyun sahibi olsun ya da olmasın herkes tarafından Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilecek.

Deneme haftası bittikten sonra oyunu satın almak isterseniz, ücretsiz oyun haftasında kaydettiğiniz tüm ilerlemeler – görevler, istatistikler aktarılacaktır. PUBG ücretsiz hafta sadece oyunun Steam sürümü içindir.

Ayrıca PUBG Corporation, katılan yeni oyuncular için bazı özel etkinlikler hazırlıyor. Ücretsiz hafta, oyunda çoğu giysinin bir parçası olan bazı ilginç kozmetik ödüller kazandırıyor. Ayrıca accounts.pung.com adresinden kendi Global Hesabınızı oluşturup Steam hesabını bağlarsanız da özel eşya ile ödüllendirileceksiniz.

PUBG ÖZEL ETKİNLİK GÖREVLERİ

Paraşütle 600m seyahat et – Kolsuz Çita Tişört

Engellerin üzerinden iki kez tırman - Yardımcı Kemer

Bir tekli maçta duygunu ifade etmek için 2 kez emote kullan – M16A4 Kostümü

Toplamda 200 dakika hayatta kal – Wrangler Gömlek

Toplamda 300 eşya yağmala- Geniş Pantolon

Global Hesap Özel Ödülü – Geleneksel Gözlük (Yuvarlak)

PUBG'yi ücretsiz indirip oynayabilmek için buraya tıklayınız.