PUBG Mobile, Temmuz ayında en yüksek hasılat yapan mobil oyun oldu!
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PUBG Mobile, Temmuz ayında en yüksek hasılat yapan mobil oyun oldu!

PUBG Mobile, Temmuz ayında en yüksek hasılat yapan mobil oyun oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sensor Tower tarafından hazırlanan veri raporuna göre, PUBG Mobile, dünyanın en çok hasılat yapan oyunu oldu!

Veri analiz sitesi Sensor tower tarafından hazırlanan bir rapora göre, Tencent Games'in sevilen battle royale oyunu PUBG Mobile Temmuz 2021'de 299 milyon dolar gelirle dünyanın en çok hasılat yapan mobil oyunu oldu.

Sadece yedi ayda, PUBG Mobile 1,5 milyar dolarlık geliri aştı ve büyük olasılıkla Ağustos ayında 2 milyar dolarlık sınırı aşacak. Ayrıca Temmuz, oyun tarihindeki en yüksek gelir ayıydı ve bu, PUBG Mobile'ın gelir tablosunda ikinci kez üst sıralarda yer almasını sağladı.

GELİRİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞU ÇİNCE VERSİYONDAN ELDE EDİLİYOR!

Büyüme, Haziran ayına göre yüzde 40 ve Temmuz 2020'ye göre yüzde 26,7 oldu. Şirketin gelirinin yaklaşık yüzde 68,4'ü oyunun Çince versiyonundan (Game For Peace) elde ediliyor. Gelirin yüzde 6,7'sini ABD, yüzde 6'sını Türkiye izledi. Oyun aynı zamanda App Store'da en çok kazandıran oyun oldu ve Google Play Store'da yedinci sırada yer aldı.

Tencent'in MOBA oyunu Honor of Kings, 231,2 milyon dolarlık gelirle dünya çapında oyuncu harcamalarında ikinci sıraya geriledi. Çin, toplam kazancın yaklaşık yüzde 95'ine katkıda bulundu. Eylül 2020'de piyasaya sürülen Genshin

Impact, Temmuz 2021'de en yüksek hasılat yapan üçüncü mobil oyun oldu. Free Fire ise, Temmuz 2021'de en çok hasılat yapan mobil oyunlarda dokuzuncu sırada yer aldı

Temmuz 2021'de mobil oyunlar, oyuncu harcamalarından 7,6 milyar dolar gelir elde etti ve bu gelir, yıllık yüzde 7,2'lik bir büyüme oranını temsil ediyor.

Kaynak: Playerbros

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