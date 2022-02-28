PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlarda oynanır?
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Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk seçeneklerden biri olan PUBG Mobile, dünya çapında büyük başarılara imza atmış bir mobil oyundur. Peki, PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? PUBG Mobile hangi cihazlarda oynanır? PUBG Mobile kaç GB? Detaylar haberimizde…
Lightspeed & Quantum'un geliştirdiği Krafton ve Tencent Games'in yayınladığı Battle Royale oyunu PUBG Mobile'ın sistem gereksinimleri merak edilmektedir. Oynaması ücretsiz olan PUBG Mobile'ın sistem gereksinimleri neler? PUBG Mobile hangi cihazlarda oynanabilir? PUBG Mobile kaç GB? İşte detaylar…
Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Mobile, Tencent Games tarafından geliştirilen bir battle royale oyundur. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobile versiyonu PUBG Mobile 2018'de iOS ve Android cihazlar için piyasaya sürüldü.
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- Boyut: 1,9 GB
- İşletim Sistemi: iOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.
- iPad: iPadOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.
- iPod touch: iOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.
- Boyut: Cihaza göre değişir
- İşletim sistemi: Android 5.1.1 ve üzeri
- Bellek: 2GB RAM
PUBG Mobile, Android işletim sistemli cihazlardaki boyutu cihazlara göre farklılık göstermektedir. Ancak PUBG Mobile, net bir rakam veremesek dahi Android cihazlarda ortalama olarak 5 GB yer kaplamaktadır. PUBG Mobile'ı iOS cihazlara indirmek için 1.9 GB boş alan gerekmektedir. Fakat oyunu indirdikten sonra da güncelleme yapmaktadır. Bununla beraber PUBG Mobile'ın iOS cihazlarda toplam boyutu da 5-6 GB'a kadar yükselmektedir.