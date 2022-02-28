PUBG Mobile sistem gereksinimleri neler? Hangi cihazlarda oynanır?

Lightspeed & Quantum'un geliştirdiği Krafton ve Tencent Games'in yayınladığı Battle Royale oyunu PUBG Mobile'ın sistem gereksinimleri merak edilmektedir. Oynaması ücretsiz olan PUBG Mobile'ın sistem gereksinimleri neler? PUBG Mobile hangi cihazlarda oynanabilir? PUBG Mobile kaç GB? İşte detaylar…

Mobil oyun dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan biri olan PUBG Mobile, Tencent Games tarafından geliştirilen bir battle royale oyundur. PlayerUnknown's Battlegrounds'ın mobile versiyonu PUBG Mobile 2018'de iOS ve Android cihazlar için piyasaya sürüldü.

PUBG MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

PUBG Mobile iPhone Sistem Gereksinimleri

Boyut: 1,9 GB

İşletim Sistemi: iOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.

iPad: iPadOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.

iPod touch: iOS 9.0 veya üst sürümünü gerektirir.

PUBG Mobile Android Sistem Gereksinimleri

Boyut: Cihaza göre değişir

İşletim sistemi: Android 5.1.1 ve üzeri

Bellek: 2GB RAM

PUBG Mobile Kaç GB?

PUBG Mobile, Android işletim sistemli cihazlardaki boyutu cihazlara göre farklılık göstermektedir. Ancak PUBG Mobile, net bir rakam veremesek dahi Android cihazlarda ortalama olarak 5 GB yer kaplamaktadır. PUBG Mobile'ı iOS cihazlara indirmek için 1.9 GB boş alan gerekmektedir. Fakat oyunu indirdikten sonra da güncelleme yapmaktadır. Bununla beraber PUBG Mobile'ın iOS cihazlarda toplam boyutu da 5-6 GB'a kadar yükselmektedir.