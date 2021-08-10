PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getiriyor!

PUBG Mobile yeni gelecek Royale Pass'i güncelliyor! PUBG Mobile Sezon 20, ne zaman çıktı?

Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi planlıyor. Royale Pass Month 2 yeni gelecek güncelleme ile birlikte fiyat indirimi, daha fazla ödül gibi özelliklerle gelecek!

Bildiğiniz gibi , PUBG Mobile'ın savaş bileti olarak biliniyor. Oyuncular bu savaş biletini alıp çeşitli ödülleri envanterlerine ekleyebiliyorlar. Çoğu oyuncu bu savaş biletinin fazla UC ile çıktığını düşünüyordu. Tencent son yaptığı güncelleme ile oyuna eklenecek yeni savaş biletinin fiyatını da düşürmeyi planlıyor.

PUBG MOBILE SEZON 20 NE ZAMAN ÇIKTI?

PUBG Mobile Sezon 20, oyunun çıktığı tarihten bu yana belki de en merak edilen sezonu olabilir. Süper Sezon 1 olarak da adlandırılan yeni sezonun, normal sezonlara göre çok daha daha yenilik barındırması bekleniyor.

PUBG Mobile'ın her sezonu yaklaşık sekiz hafta sürüyor. 17 Mayıs 2021'de yayınlanan PUBG Mobile Sezon 19 da yaklaşık iki ay sürecek.

Sezon 19'dan Sezon 20'a geçiş sırasında Royal Pass bölümüne yaklaşık 24 saat boyunca erişilemeyecek. Bu süre zarfında oyuncuların görevleri tamamlamalarına ve hatta ödül puanları almalarına izin verilmeyecek. PUBG Mobile Sezon 20, 13 Temmuz Türkiye saati ile 05: 00'da başladı.

Kaynak: Playerbros