PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getiriyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getiriyor!

PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getiriyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PUBG Mobile yeni gelecek Royale Pass'i güncelliyor! PUBG Mobile Sezon 20, ne zaman çıktı?

Mobil oyun devlerinden PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getirmeyi planlıyor. Royale Pass Month 2 yeni gelecek güncelleme ile birlikte fiyat indirimi, daha fazla ödül gibi özelliklerle gelecek!

Bildiğiniz gibi , PUBG Mobile'ın savaş bileti olarak biliniyor. Oyuncular bu savaş biletini alıp çeşitli ödülleri envanterlerine ekleyebiliyorlar. Çoğu oyuncu bu savaş biletinin fazla UC ile çıktığını düşünüyordu. Tencent son yaptığı güncelleme ile oyuna eklenecek yeni savaş biletinin fiyatını da düşürmeyi planlıyor.

PUBG MOBILE SEZON 20 NE ZAMAN ÇIKTI?

PUBG Mobile Sezon 20, oyunun çıktığı tarihten bu yana belki de en merak edilen sezonu olabilir. Süper Sezon 1 olarak da adlandırılan yeni sezonun, normal sezonlara göre çok daha daha yenilik barındırması bekleniyor.

PUBG Mobile'ın her sezonu yaklaşık sekiz hafta sürüyor. 17 Mayıs 2021'de yayınlanan PUBG Mobile Sezon 19 da yaklaşık iki ay sürecek.

Sezon 19'dan Sezon 20'a geçiş sırasında Royal Pass bölümüne yaklaşık 24 saat boyunca erişilemeyecek. Bu süre zarfında oyuncuların görevleri tamamlamalarına ve hatta ödül puanları almalarına izin verilmeyecek. PUBG Mobile Sezon 20, 13 Temmuz Türkiye saati ile 05: 00'da başladı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Merve Çoban Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Mobile Royale Pass'i yeni güncelleme ile daha ulaşılabilir bir hale getiriyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 14:04:16. #1.15#

title