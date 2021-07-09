PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ligi 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacak olan Galatasaray'da, başkanlık seçimi ve Fatih Terim ile devam kararından sonra gözler PSV ile oynanacak maçlara çevrildi. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray PSV muhtemel 11'ler!

Spor Toto Süper Ligi Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da, hedef Şampiyonlar Ligi, Sarı - Kırmızılı ekipte, transfere hız verilirken, Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk'ün ardından geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen Mostafa Mohamed'in de yakın zaman içerisinde takıma katılması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde PSV engelini aşma hedefi olan Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan GalatasarayPSV maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Galatasaray PSV muhtemel 11'ler!

PSV-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gruplara katılmak için 3 tur atlaması gereken Galatasaray'ın, ilk maçında rakibi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 19:00'dan itibaren Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, PSV ile karşılaşacağı ikinci maçı ise evinde oynayacak olan Aslan, rövanş maçını ise 27 Temmuz 2021 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda oynayacak.

GALATASARAY İLE PSV ARASINDAKİ SON MAÇ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği rakibi PSV ile en son hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 18 Temmuz 2018 tahinde oynana maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin tek golünü Martin Linnes atarken, PSV'nin gollerini ise Bergwijn, Malen ve Gakpo kaydetti.

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.