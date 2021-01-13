PSV - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
Hollanda'da dünyada futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Hollanda Eredivisie Maçı PSV - AZ Alkmaar karşılaşması ile devam ediyor. Hollanda Eredivisie Maçı PSV - AZ Alkmaar karşılaşmasının gün ve saati belli oldu. PSV - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?
Bir yandan dünya ligleri devam ederken, diğer taraftan bugün Hollanda Eredivisie Maçı'nda PSV - AZ Alkmaar karşılaşması gerçekleşecek. Eindhoven'da oynanacak PSV - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı belli oldu.
PSV - AZ ALKMAAR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ekranları başında izleyenleri heyecanlı dakikaların beklediği Hollanda Eredivisie maçı PSV - AZ Alkmaar karşılaşması,Eindhoven'da Philips Stadyumu'nda gerçekleşecek. Türkiye'de PSV - AZ Alkmaar maçı Bilyoner Tv, Tivibu 80, Tivibu Spor 3 ve web üzerinden yayınlanacak.
PSV - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
13 Ocak çarşamba günü oynanacak olan Hollanda Eredivisie maçı PSV - AZ Alkmaarkarşılaşması Türkiye saatiyle 20:45'de başlayacak.