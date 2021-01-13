PSV - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

Hollanda'da dünyada futbol severlerin ilgiyle takip ettiği Hollanda Eredivisie Maçı PSV - AZ Alkmaar karşılaşması ile devam ediyor. Hollanda Eredivisie Maçı PSV - AZ Alkmaar karşılaşmasının gün ve saati belli oldu. PSV - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?