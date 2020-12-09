PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? PSG Başakşehir maçı bugün mü? PSG Başakşehir maçı ne zamana ertelendi?

Dün akşam gerçekleşen Paris Saint German (PSG) ve Medipol Başakşehir maçında hakemin Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı yaptığı ırkçı söylemden sonra takım sahaya çıkmama kararı almıştı. Hakem kadrosunun değişmesi şartıyla maçın ertelenmesi sonrasında maçın ne zamana ertelendiği merak konusu oldu! Peki PSG Başakşehir maçı ne zaman?

Paris Saint German (PSG) ve İstanbul Başakşehir 8 Aralık Salı günü karşı karşıya geldi. Maç sırasında hakemlerden Sebastian Coltescu Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya karşı kullandığı ırkçı ifade sonrasında maç durduruldu. Hem futbolculardan hem de seyircilerden büyük tepki alan bu olay sonrasında "No to Racism" nidaları yükselmeye başladı. Maça devam etmeyen Başakşehir oyuncuları yalnızca hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla maça çıkacaklarını ifade ettiler. Kabul edilen bu şart sonrasında maçı 9 Aralık Çarşamba gününe ertelendi. Peki PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

PSG ve Başakşehir karşılaşması sırasında dördüncü hakem Sebastian Coltescu tarafından yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemler gerçekleşti. Bu yüzden de Türkiye temsilcisi Başakşehir hakemlere tepki olarak sahaya çıkmama kararı aldı ve maç ertelendi. Ertelenen maçın ardından PSG ve Başakşehir maçı ne zaman oynanacak diye merak edilmişti ve açıklama geldi.

PSG ve Başakşehir arasında gerçekleşen UEFA Ligi maçı bugün yani 9 Aralık Çarşamba gününe ertelendi. Peki BSG Başakşehir maçı nerede yayınlanacak? Paris Saint German ve Başakşehir maçı Paris'in Prensler Parkı'nda oynanacak. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyenler Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web gibi kanallardan izleyebilecek. Paris Saint German ve Başakşehir maçı canlı olarak saat 20:55't başlayacak.